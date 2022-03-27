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Удар по Львову - сигнал для Заходу: якщо не зупинити РФ, ракети впадуть ближче до кордонів НАТО - ОП

27 березня 2022, 09:42

Росія своїми діями підтверджує слова президента Зеленського, який казав, що у Москви є цілі за межами України, сказав Сергій Никифоров.

Львів ракетний удар
Росія 26 березня завдала ракетного удару по Львову / Reuters

Захід не відреагував належним чином на ракетні удари по Львову, який знаходиться в 80 кілометрів від кордону з Польщею. Такі дії Росії підтверджують слова президента Володимира Зеленського про те, що інтереси Москви поширюються і за межі України. Російську державу потрібно зупинити, і якщо не робити належних кроків, ракети падатимуть до кордонів Північноатлантичного альянсу. Про це заявив спікер Офісу президента Сергій Никифоров.

Під час телемарафону UA Разом він сказав, що західний світ не продемонстрував серйозної реакції на обстріл Львова, тоді як ракети падали близько до кордонів військово-політичного блоку Заходу.

"На жаль, будь-яких серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули", - зазначив Никифоров.

Також він додав, що ситуація з обстрілом Львова підтверджує заяви президента Зеленського про амбіції Росії, які не обмежуються Україною. Якщо не робити рішучих кроків, ракети падатимуть ближче до кордонів Альянсу.

"Це демонстрація того, що зупиняти Росію потрібно на українській території, тому що якщо цього не робити, ракети падатимуть ближче до кордонів НАТО", - підкреслив Сергій Никифоров.

Ракетні удари Росії по Львову

Війська Росії 26 березня завдали ракетних ударів по Львову. Мер міста Андрій Садовий та керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що сталося потрапляння по об'єктах критичної інфраструктури - нафтобазі і заводу, який знаходиться в житлових кварталах. По кожному з об'єктів було нанесено по два удари.

За даними ДСНС, пожежу на нафтобазі вдалося ліквідувати лише о 06:49 ранку 27 травня.

Постраждали 5 осіб. Жертв немає.

Ударною хвилею пошкодило школу та дитячий садок, вибило шибки.

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війна в Україні НАТО новини Львова Нікіфоров Офіс президента війна Росії та України
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