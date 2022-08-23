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Путін не збирається припиняти війну, він хоче нав’язати мир з одним нюансом – Сунгуровський

23 серпня 2022, 02:10

Російська армія уже виснажується, і РФ не встигає поповнювати ресурси, які вичерпуються. Але російський диктатор все одно не хоче зупиняти війну.

Владимир Путин, Николай Сунгуровский
Путін не збирається припиняти війну, він хоче нав’язати мир з одним нюансом – Сунгуровський/ Reuters, УНІАН

Верхівка російської влади уже зрозуміла, що не встигає оперативно відновлювати ресурси своєї економіки та збройних сил, і тому армії РФ потрібен перепочинок. Та незважаючи на це російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти війну.

Натомість кривавий російський президент хоче запропонувати Україні припинення вогню на умовах, на які наша держава ніколи не погодиться. Про це розповів директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Микола Сунгуровський, пише УНІАН.

"Якщо проаналізувати ті заяви, на яких Путін має намір нав'язати Україні припинення вогню – збереження за РФ всіх окупованих територій, відступ і роззброєння України і так далі – це нісенітниця, на яку Україна ніколи не піде", – зазначає він.

Проте країна-агресорка РФ може спробувати змусити Україні піти на такі неприйнятні для неї умови.

"Але нас спробують примусити до цього і посадити за стіл переговорів. А якщо Україна на це не піде, звинуватити в тому, що Україна не хоче миру", – каже Сунгуровський.

Також він зазначив, що Росія упродовж усіх років незалежності України намагалася ізолювати нашу державу від економічних, фінансових та політичних партнерів. Нашій державі завжди нав’язували нейтралітет. Проте якби Україну оголосили нейтральною державою, Захід дотримувався б усіх домовленостей, а Росія просто "начхала б" на всі умови і далі продовжувала б спроби поширити свій вплив на нашу державу, каже експерт.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що війна в Україні підійшла до переломного моменту впритул, але він поки ще не настав. Перелом почався тоді, коли захисники України зупинили наступ російських військ. При цьому контрнаступ ЗСУ повністю залежить від західних партнерів.

Нагадаємо, раніше директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін розповів, яким може бути життя в Україні для простих громадян за двох варіантів розвитку подій – якщо наша держава програє у війні і якщо вона переможе країну-агресорку Росію. Він наголосив, що на відновлення нашої держави піде 10-20 років.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Микола Сунгуровський
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