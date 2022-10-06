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Розводять багаття на трупах: командири РФ спалюють навіть нещодавно мобілізоване "м'ясо" - Маляр

6 жовтня 2022, 19:11

Таку тактику окупанти застосовують, щоб приховати точну кількість втрат російської армії.

Анна Маляр, російські військові
Російські командири наказують спалювати трупи загиблих окупантів / Колаж фото Міноборони України, Reuters

В Україні на фронті вже були помічені росіяни, яких нещодавно призвали в рамках "часткової" мобілізації. Але не всім вдається вижити і потрапити в полон. Російське командування наказує спалювати тіла загиблих окупантів, не рятує це і нещодавно прибуле"гарматне м'ясо". Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

Таку тактику окупанти застосовують, щоб приховати точну кількість втрат російської армії.

"Російське командування на тлі успішних контрнаступальних дій Збройних сил України для приховування реальних втрат масово застосовує практику спалювання тіл загиблих, в тому числі недавно прибулих по мобілізації", – сказала Маляр.

Російське Міноборони не забезпечило мобілізованих необхідним спорядження. Росіян кинули на передову без підготовки.

Нагадаємо, у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ. Один з російських окупантів поскаржився своїй дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

Також вони скаржаться на те, що бояться навіть голови висунути з окопів, адже українські військові потужно "насипають" окупантам. Ворожі війська констатують перевагу українського озброєння. Вони в шоці, адже у них немає зброї рівня ЗСУ.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Ганна Маляр
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