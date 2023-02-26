Розвідка РФ на Запоріжжі закінчилася бійнею: ЗСУ ліквідували 120 росіян — ISW

Підрозділи 503-го мотострілецького полку РФ нарвалися на потужну відповідь ЗСУ під Токмаком.

Бійці ЗСУ на фронті / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Спроба наступу російських військ в Запорізької області закінчилася провалом. Окупанти зазнали відчутних втрат.

Головне управління розвідки МО України опублікувало перехоплену розмову, в якій російський військовослужбовець стверджував, що підрозділи російського 503-го мотострілецького полку намагалися провести розвідку під Щербаками (32 км на північний захід від Токмака), але ЗСУ знищили всі 120 осіб особового складу, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомляється, що російські війська облаштовують свої позиції в житлових районах на східному березі Херсонської області, що сильно ускладнює можливість українських військових завдавати ударів по окупантах.

відео дня

"Головне управління військової розвідки (ГУР) України оприлюднило перехоплену розмову, в якій російський військовослужбовець заявив, що 120 військовослужбовців російського 503-го мотострілецького полку (19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) намагалися провести розвідку під Щербаками (32 км на північний захід від Токмака), але ЗСУ уразили всі 120 осіб особового складу", - підкреслили в ISW.

/ understandingwar.org

Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків "бавовни".

За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

Нагадаємо, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.

"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

Читайте більше: