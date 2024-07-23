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Дозвіл на удари по території РФ: в Польщі зробили важливу заяву

Марія Николишин
23 липня 2024, 09:49
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Очільники МЗС країн Євросоюзу вперше зібралися після ракетного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Дозвіл на удари по території РФ: в Польщі зробили важливу заяву
Дозвіл на удари по території РФ західною зброєю / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Українським Збройним силам потрібно надати дозвіл використовувати надану Заходом зброю для ударів по аеродромах на території Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомила пресслужба МЗС.

За словами польського міністра, очільники МЗС країн Євросоюзу вперше зібралися після ракетного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Він наголосив, що потрібно захистити українські медичні заклади від ворога. Саме тому він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет.

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Сікорський сказав, що варто запобігти подібним атакам країни-агресорки Росії у майбутньому. Це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах.

"Я вважаю, що це, безумовно, буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень - це не ескалація", - наголосив міністр закордонних справ Польщі.

Хто такий Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Удари по аеродромах РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 липня поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області прогриміли потужні вибухи. Після атаки дронів над містом здійнявся дим.

Пізніше повідомлялося, що унаслідок нічного удару БПЛА по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області РФ могло бути знищено бомбардувальник Су-34 окупантів, а також уражено паливно-мастильні матеріали.

Крім того, 20 липня, у Ростовській області країни-агресора Росії прогриміли вибухи у районі військового аеродрому Міллерово. Там було зафіксовано пожежу на околицях злітно-посадкової смуги, а також локацій, де перебуває бойова авіація окупантів.

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війна в Україні Польща атака дронів
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