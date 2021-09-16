"Роздали б пенсіонерам краще": у Мережі обурюються звалищем авокадо в Києві

Фрукти гниють під відкритим небом / facebook.com/dtp.kiev.ua

У Києві виявили величезну кількість авокадо - фрукти викинули гнити на звалище.

На опублікованих у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua кадрах видно, що більшість плодів вже непридатні до вживання.

У підписі до знімків зазначається, що звалище знаходиться на вулиці Віскозній, недалеко від станції метро "Лісова".

Така картина обурила користувачів мережі, які навіть запропонували кілька способів "утилізації" фруктів, щоб не викидати їх на смітник.

Авокадо викинули на звалище / facebook.com/dtp.kiev.ua

"У зоопарк важко віддати або в притулок тварин. А скільки фруктових дерев: алича; груші, сливи .... все пропадає", "Роздали б пенсіонерам краще" ,"Ви знаєте ціну послуг логістики по Києву? Тому краще викинути" ,"На Троєщині в поле за Закревського теж в ями скидають сезонні фрукти і овочі. Жлоби, краще витратити сили, паливо, час, ніж роздати безкоштовно", — писали в коментарях під постом.

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Раніше ми писали, що в Херсонській області відчайдушні фермери розбивають об землю непродані кавуни - відповідні кадри потрапили в Мережу. Цього року ціна на баштанні дуже низька, а охочих купити смугасту ягоду навіть за такі копійки — небагато.