У Мережу "злили" відео, як фермери нещадно знищують кавуни

На Херсонщині знищують кавуни

У Херсонській області відчайдушні фермери розбивають об землю непродані кавуни - відповідні кадри потрапили до Мережв. Цього року ціна на баштанні дуже низька, а охочих придбати смугасту ягоду навіть за такі копійки — небагато.

Оптова ціна на кавуни - 30-50 копійок за кілограм. Це, за словами фермерів, вдвічі нижче собівартості. Тому аграрії вважають, що вигідніше залишити кавуни на полі в якості добрива, ніж вивозити за безцінь.

Користувачі Соцмереж бурхливо відреагували на такий вчинок фермерів. Українці відзначають, що продавці могли віддати кавуни бажаючим або відвезти до дитячих будинків.

Раніше Главред писав про те, що в Україні значно знизилися ціни на кавуни - втричі порівняно з аналогічною датою минулого року і досягли найнижчої ціни за останні чотири сезони - 80 копійок за кілограм.

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Як розповіли фахівці, виробники кавунів вкрай розгублені, адже ціни на них щотижня рекордно падають. Однак, на сьогодні середня оптова ціна на якісний кавун у виробничих регіонах України не перевищує 80 коп/кг, що відповідає трьом центам США.

Експерти радять при покупці кавуна звернути увагу на його зовнішній вигляд. Зокрема, наявність білого або жовтої плями вказує на те, що ягода самостійно визрівала на сонці.

Якщо таких плям два або більше, то це означає, що кавун спеціально переміщали і могли додавати більше добрив, які прискорюють зростання плоду. Такий кавун без спеціальної перевірки на вміст нітратів краще не купувати.