"РФ може скласти зброю і капітулювати": Данілов розповів про два варіанти закінчення війни

Данілов розповів про два варіанти закінчення війни/ УНІАН, Reuters

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, є два варіанти закінчення війни в Україні – воєнний і політичний.

З військового погляду те, як і коли завершиться війна, залежатиме від української армії. Про це Данілов розповів в інтерв’ю виданню Радіо Свобода.

Водночас він наголосив, що не варто розраховувати, що війна завершиться уже завтра.

"Я не прихильник того, щоб називати якусь дату закінчення війни. Щобільше, я кажу, що це буде складний бій, це складна війна, і розраховувати, що все закінчиться завтра-післязавтра, ми не можемо", – наголосив секретар РНБО.

Щодо політичного завершення війни, то цей сценарій залежить від російського диктатора Володимира Путіна.

"Він може війну закінчити в будь-який момент, підписавши капітуляцію, склавши зброю, забравши своїх військових, щоб наше військо не відправляло їх у поліетиленових чорних пакетах їхнім рідним та близьким", – зазначив Данілов.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак назвав три сценарії закінчення війни. За його словами, війна могла б закінчитися швидко, якби в РФ знищили б Путіна. Проте поки немає ознак, що готується його ліквідація.

Нагадаємо, Польща передала Україні військової техніки для захисту від російської агресії уже на суму 7 мільярдів злотих (за курсом станом на 29 квітня це близько 47,8 мільярдів гривень). Танків, які Україна отримала від країни-сусідки, вистачить на оснащення двох танкових бригад.

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