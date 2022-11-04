Армія РФ розгорнула загородзагони для розстрілу своїх солдатів - розвідка Британії

В армії РФ низький моральний дух / Міноборони РФ

Російське командування змушене змінювати тактику ведення війни через значні успіхи на фронті Збройних сил України. Окупанти вже деморалізовані, а тому не хочуть виконувати накази свого керівництва. У зв'язку з цим командування РФ розгорнуло загородзагони, які погрожують стріляти по своїх.

Про це йдеться у короткому зведенні британської розвідки, опублікованому в п’ятницю Міністерством оборони Великої Британії у Twitter.

"Через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати "загороджувальні війська" або "підрозділи блокування". Ці підрозділи погрожують розстріляти власних солдатів, які відступають", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією британських розвідників, російські генерали негласно дозволили командирам застосовувати зброю проти солдатів, які не бажають воювати. Командирам дозволяється вбивати дезертирів після першого попередження. Генерали розраховують, що під страхом розстрілу російські військові триматимуться на позиціях до останнього.

"Тактика стрільби по дезертирах, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух та недисциплінованість російських військ", - резюмували у розвідці.

Нагадаємо, що загальні втрати вищого командного складу армії російських окупантів в Україні станом на 1 листопада перевалили за 1400 осіб. Таку інфографіку публікують у мережі дослідники ОSINT, аналізуючи втрати окупантів у війні в Україні.

Звернемо увагу, що в Україні завдяки успішним діям ЗСУ було знищено 1402 російських офіцера (понад 5 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%.

Раніше повідомлялося, що захисники України в ході бойових дій повністю знищили пункт управління 1-ї танкової армії країни-агресора Росії. Окупанти втратили 13 офіцерів убитими, ще 20 поранених.

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