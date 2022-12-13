'Раки будуть задоволені': мер Нікополя натякнув на масову 'демілітаризацію' загарбників

Євтушенко закликав місцевих мешканців заспокоїтися, адже берегова лінія району перебуває під контролем Сил оборони України.

На береговій лінії Нікополя сталася масова ліквідація росіян / ua.depositphotos.com

На береговій лінії Нікополя спрацювали мінні загородження, які українські захисники встановили для запобігання висадки ворожого десанту. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в Telegram.

Як зазначив Євтушенко, мінні загородження на береговій лінії Нікополя спрацювали близько 8 години вечора вівторка. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів.

За його словами, постраждалих серед місцевого населення немає. Проте він натякнув, що втрати можуть бути у росіян.

"На питання про кількість постраждалих та про те, хто саме потрапив на мінне поле, бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені", - зазначив голова РВА.

Пізніше Євтушенко закликав місцевих мешканців заспокоїтися, адже берегова лінія району перебуває під контролем Сил оборони України.

"Все нормально, вже ніхто нікуди не пливе", - заявив Євтушенко.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова. Загарбник воював проти України в лавах приватної військової компанії "Вагнер". За вбивства українців загарбник був удостоєний російських державних нагород.

Також повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Окрім того, українські військові ліквідували російського окупанта Ігоря Кононенка – колишнього депутата обласної думи із Саратова в РФ. 59-річний загарбник помер біля Кремінної Луганської області.

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