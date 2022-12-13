glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Раки будуть задоволені": мер Нікополя натякнув на масову "демілітаризацію" загарбників

13 грудня 2022, 22:37
Євтушенко закликав місцевих мешканців заспокоїтися, адже берегова лінія району перебуває під контролем Сил оборони України.
'Раки будуть задоволені': мер Нікополя натякнув на масову 'демілітаризацію' загарбників
На береговій лінії Нікополя сталася масова ліквідація росіян / ua.depositphotos.com

На береговій лінії Нікополя спрацювали мінні загородження, які українські захисники встановили для запобігання висадки ворожого десанту. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в Telegram.

Як зазначив Євтушенко, мінні загородження на береговій лінії Нікополя спрацювали близько 8 години вечора вівторка. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів.

За його словами, постраждалих серед місцевого населення немає. Проте він натякнув, що втрати можуть бути у росіян.

"На питання про кількість постраждалих та про те, хто саме потрапив на мінне поле, бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені", - зазначив голова РВА.

Пізніше Євтушенко закликав місцевих мешканців заспокоїтися, адже берегова лінія району перебуває під контролем Сил оборони України.

"Все нормально, вже ніхто нікуди не пливе", - заявив Євтушенко.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова. Загарбник воював проти України в лавах приватної військової компанії "Вагнер". За вбивства українців загарбник був удостоєний російських державних нагород.

Також повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Окрім того, українські військові ліквідували російського окупанта Ігоря Кононенка – колишнього депутата обласної думи із Саратова в РФ. 59-річний загарбник помер біля Кремінної Луганської області.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Никополь війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:02

Вихідні на Новий Рік 2023 та Різдво: що змінилося

13 грудня, вівторок
23:52

Волосся сяятиме як після салону: максимально простий рецепт маски з оливкової оліїВідео

23:32

"Буде палати, поки не згорить вся Москва": Данілов прокоментував пожежі та вибухи в РФВідео

23:18

"На ситуації на фронті не позначиться": до чого призведуть інциденти на аеродромах в РФ - експертВідео

23:14

Наркодилера, для якого дружина клянчила заставу, відправили до в'язниці

Реклама
23:06

"Ускладнює нашу роботу": у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на сходіВідео

22:47

Фінансовий гороскоп 2023: яким знакам зодіаку чекати багатства в рік КроликаВідео

22:45

"Залежить від кількості": експерт розповів, чи може РФ виснажити українську ППОВідео

22:37

"Раки будуть задоволені": мер Нікополя натякнув на масову "демілітаризацію" загарбників

22:27

Частота ракетних ударів по Україні зменшиться: експерт назвав причинуВідео

22:15

Собчак публічно посварилася з молодухою клоуна Петросяна

21:50

"Шукай іншу": путіністка Валерія очманіла від сорому ПригожинаВідео

21:40

Росія розпадеться по Уральському хребту, а управляти її розвалом буде Китай - СвітанВідео

21:12

До Нового року ціни стануть "золотими": які продукти можна купити вже заразВідео

20:30

Виведення військ Росії на Різдво: Данілов зробив заявуВідео

20:25

На телеканалах ПЛЮСПЛЮС та ТЕТ покажуть український анімаційний фільм "Украдений місяць. Кум"

20:15

На початку 2023 року армія РФ може відновити великий наступ проти України - КулебаВідео

20:10

Прикмети на 15 грудня: які 2 речі потрібно зробити кожному, щоб залучити багатствоВідео

19:52

Готуються до відправки: Україна отримає від США довгоочікувані системи Patriot - CNNВідео

19:37

"Хочете зіпсувати весілля, кличте Седокову": співачка зганьбилася на мільйонному весіллі одесита Джигана

Реклама
19:23

Який колір лаку старить руки після 40 років: 8 варіантів манікюру, від яких ні краплі радості

19:21

Віталіна Біблів розповіла, як її врятував Віталій Кличко в одному зі столичних ресторанів

19:20

Сусід, який вічно псує всім нервиПогляд

19:20

Гороскоп на завтра 14 грудня 2022: Тельцям - плани, що звалилися, а Левам - лідерство

19:15

"Диктатор піднімає ставки": Маломуж розповів, як Путін буде "кошмарити" УкраїнуВідео

19:10

Соковиті і ароматні голубці: 5 секретів приготування смачного обіду

18:48

Привітання з Новим роком 2023 в прозі, віршах і прикольні картинки

18:47

На межі краху: журналісти розповіли, як Гетманцев "топить" українських бізнесменів

18:41

Вивалилися з поїзда: окупанти потрапили в снігову пастку і втратили БМП посеред поляВідео

18:38

Галкін заявив, що став іноагентом через Володимира Зеленського: "Це тільки за гроші можна хотіти"

18:14

"Путін зможе піти": експерт припустив, що на трибунал відправлять двійника російського диктатораВідео

18:04

"Наслідки будуть масштабними": Україна жорстко пригрозила Ірану через підтримку війниВідео

17:45

Секретна місія в Україні: британські морпіхи проводили "непомітні операції" - The TimesВідео

17:28

"Ситуація плачевна": полковник ЗСУ назвав причину ракетного дефіциту у РФВідео

17:22

Боротьба зі смертоносними безпілотниками: Британія виділяє Україні потужну допомогуВідео

17:00

Путін скоро заговорить, а Захід боїться розкриття домовленостей про продаж Криму в 2014-му - СвітанВідео

16:50

"Треба єдиний український кулак": військовий розповів, коли закінчиться війнаВідео

16:49

В ЄС "уламали" Угорщину: Україна отримає пакет допомоги на 18 млрд євроВідео

16:44

Росія почала активно використовувати іранські дрони: експерт розповів про небезпекуВідео

16:43

Анна Кошмал показала компромат на Аліну Паш: "12 років тому. Дівчата, вибачте"

Реклама
16:15

Загроза вторгнення: Білорусь перекидає свої війська до кордонів, в Україні вже відповілиВідео

16:12

Історик пояснила, чим схожі путінський і сталінський режими

16:08

Потужний вибух і автоматна стрілянина: в окупованому Мелітополі паніка після "бавовни"Відео

16:04

"Навесні 2023 року Україна завершить війну у кордонах 1991-го": експерт назвав 2 сценарії подальших подійВідео

16:01

Вибухи на авіабазах РФ: експерт назвав несподівану проблему для авіації окупантівВідео

15:40

Вся Україна червона: Росія перекидає свої МІГ з ракетами в БілорусьВідео

15:40

Навіщо потрібно класти кубики льоду на килим: ефективний лайфхак, відомий небагатьом

15:28

Арестович спрогнозував, по яких об'єктах в Україні РФ може вдарити ядерною зброєюВідео

15:23

В Україну несуться сильні морози і хуртовини: синоптики назвали датиВідео

15:13

Кримський міст - велика проблема для України: Світан розповів, коли треба знищити естакадуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зима
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти