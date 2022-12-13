'Раки будуть задоволені': мер Нікополя натякнув на масову 'демілітаризацію' загарбників

На береговій лінії Нікополя спрацювали мінні загородження, які українські захисники встановили для запобігання висадки ворожого десанту. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в Telegram.
Як зазначив Євтушенко, мінні загородження на береговій лінії Нікополя спрацювали близько 8 години вечора вівторка. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів.
За його словами, постраждалих серед місцевого населення немає. Проте він натякнув, що втрати можуть бути у росіян.
"На питання про кількість постраждалих та про те, хто саме потрапив на мінне поле, бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені", - зазначив голова РВА.
Пізніше Євтушенко закликав місцевих мешканців заспокоїтися, адже берегова лінія району перебуває під контролем Сил оборони України.
"Все нормально, вже ніхто нікуди не пливе", - заявив Євтушенко.
Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова. Загарбник воював проти України в лавах приватної військової компанії "Вагнер". За вбивства українців загарбник був удостоєний російських державних нагород.
Також повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".
Окрім того, українські військові ліквідували російського окупанта Ігоря Кононенка – колишнього депутата обласної думи із Саратова в РФ. 59-річний загарбник помер біля Кремінної Луганської області.
Вас може зацікавити:
- Любив чужі могили: ЗСУ ліквідували окупанта з дивними захопленнями
- ЗСУ ліквідували бездітного окупанта-добровольця: вдова хоче народити від нього після смерті
- "Лукашенка публічно ліквідують": експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії Білорусі