Ракети пробили дірки наскрізь: нові деталі удару по Антонівському мосту

Нові пошкодження на Антонівському мосту / скріншот

З'явилися нові подробиці удару по Антонівському мосту в захопленому РФ Херсон, яким рашисти перекидали техніку та особовий склад.

В Мережі опублікували відео, на якому зафіксовані пошкодження після нового ракетного удару по мосту.

Зокрема, на кадрах можна помітити нові наскрізні діри на дорожньому полотні. Вони ймовірно з'явилися в результаті нового ракетного удару.

Зазначимо, що окупанти в спішному порядку намагаються залатати нові діри. Вони пригнали техніку і імітують бурхливу діяльність.

"В ході обстеження виявлено: чотири воронки від попадання ракети, а також пошкодження, отримані будівельною технікою, яка виконувала роботи на даному мосту", – чути голос рашиста за кадром.

Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили по Антонівському і Каховському мостах в Херсонської області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі інформаційного телемарафону.

"Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Є серйозні результати попадання як по Антонівському, так і по Каховському мостах", – зазначила вона.

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