Ракетні удари по Кременчуку: у міста з'явилась ще одна проблема

Майже весь Кременчук сидить без гарячої води / УНІАН

Майже у всьому місті Кременчук Полтавської області, яке сьогодні піддалося потужному ракетному удару, немає гарячої води, повідомляє місцеве видання Телеграф.

За повідомленням КП Теплоенерго, 24 квітня о 22:34. у зв'язку з відсутністю теплоносія від ПАТ Кременчуцька ТЕЦ були зупинені ЦТП (центральні теплові пункти).

Гаряче водопостачання зупинили у всіх частинах міста: центральна, нагірна, Молодіжне, окрім Раківки.

Ракетні удари по Кременчуку

У неділю, 24 квітня, у Полтавській області п'ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури. Про це повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

"П'ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури в області", - зазначив він.

За словами Луніна, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

У мережі повідомляють про вибухи в області, а також про те, що видно чорні стовпи в результаті пожеж.

Уточнюється, що удар був нанесений в районі Кременчука. Пізніше повідомили про ще 4 ракети, що вдарили по цьому району.

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