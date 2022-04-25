Ракетні удари по Кременчуку: у міста з'явилась ще одна проблема

Гаряче водопостачання зупинили у всіх частинах міста: центральна, нагірна, Молодіжне, окрім Раківки.
Майже у всьому місті Кременчук Полтавської області, яке сьогодні піддалося потужному ракетному удару, немає гарячої води, повідомляє місцеве видання Телеграф.
За повідомленням КП Теплоенерго, 24 квітня о 22:34. у зв'язку з відсутністю теплоносія від ПАТ Кременчуцька ТЕЦ були зупинені ЦТП (центральні теплові пункти).
Гаряче водопостачання зупинили у всіх частинах міста: центральна, нагірна, Молодіжне, окрім Раківки.
Ракетні удари по Кременчуку
У неділю, 24 квітня, у Полтавській області п'ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури. Про це повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.
"П'ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури в області", - зазначив він.
За словами Луніна, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
У мережі повідомляють про вибухи в області, а також про те, що видно чорні стовпи в результаті пожеж.
Уточнюється, що удар був нанесений в районі Кременчука. Пізніше повідомили про ще 4 ракети, що вдарили по цьому району.
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