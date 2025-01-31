Режим припинення вогню можна підписати без Путіна і Зеленського - Морозов

Путін не хоче сідати і підписувати нічого із Зеленським.

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Режим припинення вогню в Україні / колаж: Главред

Ключові тези:

Режим припинення вогню можна підписати без президентів

Це можуть зробити Сирський і Герасимов за політичного рішення обох сторін

Такий договір можна у будь-який момент розірвати

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов сказав, чи може російський диктатор Володимир Путін, ухвалюючи рішення про зупинення воєнних дій, скликати публічну нараду Радбезу, подібно до тієї, яку він влаштував перед початком повномасштабного вторгнення.

"За режиму припинення вогню Путін не збиратиме жодних нарад, тому його можна підписати без президентів. Власне, в цьому і полягає певна перспектива: Путін не хоче сідати і підписувати нічого із Зеленським, та й не обов'язково це робити", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, режим припинення вогню можуть підписати Сирський і Герасимов за політичного рішення обох сторін.

"Це буде схвалено, і при цьому залишить руки вільними як для Києва, так і для Москви. Тобто в будь-який момент його можна розірвати і сказати, мовляв, ви порушили умови, і ми відповідаємо вогнем у відповідь. Так розвалюються режими припинення вогню, як правило, в найближчі два тижні після їхнього укладення. Але для цього Путіну не потрібно збирати Радбез", - зауважив Морозов.

Він також додав, якщо Путін буде за домовленістю з Трампом або президентом Китаю фіксувати кінець війни, тобто створювати лінію поділу, то тут необхідне проведення публічної Радбезу.

"Тоді потрібно буде сказати: "Дорогі друзі, дорогі росіяни, ми досягли того, чого хотіли, це дуже гарний результат, на нас чекає ще довга боротьба за наші інтереси", і так далі. Дуже легко уявити собі таку риторику, і жодної проблеми тут у Путіна не буде, тому що всі лояльні до будь-якого рішення Путіна", - підкреслює політичний філософ.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про варіанти завершення війни в Україні:

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що війна Росії та України зайшла в глухий кут і має бути закінчена. При цьому він вважає, що майбутнє нашої країни перебуває під загрозою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни потрібно, щоб агресорка Росія понесла справедливу відповідальність. Головне для України - вистояти до кінця і закінчити війну в рамках правильних принципів.

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що для завершення війни в Україні необхідно тиснути на лідера РФ Володимира Путіна. Кремлівський диктатор може швидко припинити агресію, якщо усвідомить, що не здатен перемогти в Україні.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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