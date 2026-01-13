Рус
Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на нову посаду

Руслана Заклінська
13 січня 2026, 16:44оновлено 13 січня, 17:58
Голосів парламентарів не вистачило для ухвалення рішення.
Головне:

  • Верховна Рада провалила кадрові голосування
  • Призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики не підтримали
  • Кандидатуру Михайло Федоров на посаду міністра оборони також не затвердили

У вівторок, 13 січня, парламентарі провалили голосування за нового віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики. Ним мав стати ексміністр оборони Денис Шмигаль. Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради України.

Верховна Рада України не підтримала призначення Дениса Шмигаля на нову посаду. Під час голосування за відповідне рішення "за" висловилися лише 210 народних депутатів, тоді як для ухвалення кадрового призначення необхідно щонайменше 226 голосів.

Також нардепи провалили голосування щодо розгляду Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. "За" проголосували 206 нардепів з 226 необхідних. Проти проголосували два нардепи, 26 утримались, а 60 не голосували.

"Всі кадрові питання зняли… на сьогодні все. Завтра спробують ще…Країна залишилась без міністра енергетики, голови СБУ та міністра оборони під час повномасштабної війни", - написав нардеп Ярослав Железняк.

Зазначимо, що раніше Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Водночас Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив призначення Дениса Шмигаля першим віцепремʼєр-міністром- міністром енергетики.

Нагадаємо, 3 січня президент запропонував Денису Шмигалю обійняти посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики. За словами Зеленського, ключовим завданням Шмигаля має стати системне та швидке відновлення енергетичної галузі після масованих російських ударів. Президент також висловив сподівання на підтримку цього рішення з боку парламенту.

Крім того, 2 січня Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України. У вечірньому зверненні президент пояснив, що кадрові зміни в оборонному відомстві мають на меті підвищити ефективність його роботи, зокрема у розвитку дронових технологій та подальшій цифровізації державних процесів.

Як повідомляв Главред, 9 січня міністр оборони Денис Шмигаль та перший віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали заяви про відставку.

Чому Буданова призначили головою ОП - думка експерта

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду заявив, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента свідчить про відсутність в України ілюзій щодо переговорів із Росією. Відтепер будь-який діалог розглядатиметься виключно крізь призму розвідки та гібридної війни.

За його словами, Росія використовує переговори як інструмент тиску й елемент гібридної війни, поєднуючи "мирну риторику" з ударами по українських містах.

"Це призначення показує, що ми чітко розуміємо стратегію Росії і маємо свою відповідь", - наголосив експерт.

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Міненерго Верховна Рада Міноборони України Михайло Федоров Денис Шмигаль
