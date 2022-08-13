П'ять головних кроків: у Зеленського розкрили рецепт перемоги у війні з РФ

Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над РФ / Фото УНІАН

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над Російською Федерацією.

Серед них він назвав необхідність визнання РФ державою-спонсором тероризму. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, мова йде про визнання Росії державою-спонсором тероризму, візову заборону для росіян, обмеження ціни на нафту, газове ембарго і зброю.

"Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати і шантажувати західний світ", - вважає керівник ОП.

Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що в найближчій перспективі повинна бути гарантія того, що російські вбивці і посібники тероризму не користуватимуться "шенгеном".

За словами Зеленського, після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І саме з цієї точки зору слід визначатися зі ставленням до громадян Росії.

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