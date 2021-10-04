П'ять членів Кабміну можуть залишитися без посад: ЗМІ назвали прізвища міністрів

У Кабміні проведуть кадрові перестановки / УНІАН

У другій половині жовтня в Кабінеті міністрів планують провести кадрові перестановки. Список членів Кабміну, яких хочуть звільнити, змінюється.

Нардеп від Слуги народу Олександр Качура повідомив, що найближчим часом можуть замінити чотирьох або п'ятеро міністрів, пише РБК-Україна.

За даними джерел видання, під загрозою звільнення опинилися віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр соцполітики Марина Лазебна, Міністр оборони Андрій Таран, міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський, перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

Зазначається, що всі намічені ротації зсуваються по термінах через складнощі в пошуку нових кадрів. При цьому на потенційно вакантні місця в Кабміні лише за останні тижні пройшли відбір вже десятки людей.

Зазначається, що раніше на місце Уруського розглядали голову комітету Ради з економічного розвитку Дмитра Наталуху. Але після того, як він публічно висловився проти відставки Разумкова, в президентській команді замислилися над пошуком інших кандидатів на це крісло.

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Що стосується Марини Лазебної, то в правлячій команді ще не визначилися, ким її замінити. Заміну Тарану на Банковій також ще не пригледіли. Відповідно до закону, ініціатива про відставку і призначення міністра оборони - це прерогатива президента.

Роман Абрамовський - поки що єдиний з міністрів, який, за даними видання, вже підготував заяву про відхід. У Мінекології може перейти "один з депутатів від Слуги народу". Інший співрозмовник видання допустив, що відомством керуватиме виконуючий обов'язки, обраний Кабміном.

На місце Любченка може перейти заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко. За даними видання, в президентській команді засумнівалися в некорумпованості Любченка.

"Є підозри, що він надавав деякі преференції Ахметову в своїх корисливих цілях", - пояснив один з впливових депутатів зі Слуги народу.

Як повідомляв Главред, нардеп з фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що після відставки Дмитра Разумкова посаду спікера Верховної Ради може зайняти його перший заступник Руслан Стефанчук.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Однією з причин він назвав "холодну регламентну війну".

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що у партії Слуга народу мільйон запитань до Разумкова.