"Холодна регламентна війна": Арахамія пояснив, чому ініціював відставку Разумкова

Арахамія ініціював відставку Разумкова / УНІАН

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Однією з причин він назвав "холодну регламентну війну".

"Ви ж спостерігали, що в останні тижні траплялося, коли ми почали ухвалювати закон про олігархів. Спочатку був інцидент з Венеціанською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають, "холодна регламентна війна", - сказав Арахамія в ефірі телеканалу Україна 24.

Він нагадав, що чинний спікер був делегований від фракції Слуга народу.

"Якщо людина більше не "слуга народу" або не збігаються у нього думки зі Слугою народу, він просто буде замінений, як всі інші посади, як у Кабінеті міністрів", - додав Арахамія.

Читайте такжеНовим спікером Ради стане Стефанчук - ЗМІЯк повідомляв Главред, 30 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що депутати Слуги народу прийшли за підписними листами про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Відповідну пропозицію подав голова фракції СН Давид Арахамія.

Реклама

Разумков заявив, що це було "очікувано" і зволікати з підписними листами він не буде.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не причетний до збору підписів народних депутатів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Ситуація з Разумковим і фракцією Слуга народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив законопроект про олігархів на вивчення до Венеціанської комісії. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав до того, щоби Разумков не чинив таких дій. Голова ВР у відповідь сказав, що відправка документа на розгляд Венеціанської комісії не заважає розгляду законопроекту в другому читанні.

17 вересня Арахамія сказав, що, з його точки зору, Разумков такими діями спеціально спробував "збити" закон про олігархів. В якості аргументу він навів небажання Разумкова відправляти у "Венеціанку" закон про місцевий референдум, мотивувавши своє рішення "завантаженістю роботою" комісії.

Наприкінці вересня стало відомо, що у Слузі народу вважають, що ситуацію, яка відбувається між партією та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, можна розцінювати як конфлікт. У політичній силі глави держави останнім часом не бачать в діяльності Разумкова командних дій та при цьому не впевнені, що він продовжує працювати з партією влади. Питання відставки спікера українського парламенту не виключається, заявив глава СН Олександр Корнієнко.