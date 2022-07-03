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П'яні командири РФ відкрили вогонь по своїх: окупанти розповіли про свавілля

3 липня 2022, 16:59

Окупанти розповідають про п'яну стрілянину командирів та незаконний продаж техніки.

війна, Україна
/ УНІАН

У підрозділах окупаційних військ РФ в Україні панує атмосфера нехлюйства і вседозволеності.

Про це свідчать нові перехоплення переговорів окупантів РФ, які публікує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Рашист розповідає про дев'ятнадцятирічного снайпера їхнього підрозділу із зором мінус сім. Його нещодавно вбили в бою: "Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збиралися зробити якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація - велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових... це буде оформлено як просто загинув", - йдеться в повідомленні.

Окупанти розповідають, що одного з полковників РФ посадили за ґрати. Причиною стало те, що він продав на ліво десять КамАЗів: "Ми були в Пісках (зруйноване передмістя Донецька). Нам цей траханий Ставр говорив, що ми всі тут здохнемо".

"Ми вчора ввечері з поста прийшли. Чуємо, осторонь зв'язківців така стрілянина почалася. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухалися - тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація – наші чудові суперкомандири, зрозуміло, під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв'язківців. Пацан каже: "Я ось встиг лягти і чув, як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком порубало. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося про те, що оборонні підприємства Росії відмовляються від ремонтного обслуговування пошкодженої техніки російських військ. Вона приходить на заводи без запчастин і агрегатів, які окупанти або розкрадають, або міняють на алкоголь.

Часом на ремонт надходять тільки внутрішні частини обгорілих бойових машин піхоти і танків.

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окупація війна Росії та України
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