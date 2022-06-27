У ГУР розповіли про диверсійні операції на території РФ

На окупованих Росією територіях активізується діяльність партизанів, підкреслив Кирило Буданов.
Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про протидію спецслужб російському вторгненню.
Як підкреслив він в інтерв'ю Financial Times, проводяться спеціальні операції, в тому числі на території РФ.
Глава ГУР зазначив, що на окупованих Росією територіях активізується діяльність партизанів.
Також, пише видання, повідомлялося про удари безпілотниками і ракетами по нафтопереробних заводах, складах паливом і військових об'єктах на території Росії.
У той же час глава ГУР МО підкреслив, що диверсійні операції "проводяться скрізь, вони були і будуть проводитися в Росії і багатьох інших місцях".
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Раніше повідомлялося про те, що бійці групи спеціального призначення Збройних сил України в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку імені Ахмада Кадирова кадировських найманців.
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