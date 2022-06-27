У ГУР розповіли про диверсійні операції на території РФ

Кирило Буданов / сайт президента України

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про протидію спецслужб російському вторгненню.

Як підкреслив він в інтерв'ю Financial Times, проводяться спеціальні операції, в тому числі на території РФ.

Глава ГУР зазначив, що на окупованих Росією територіях активізується діяльність партизанів.

Також, пише видання, повідомлялося про удари безпілотниками і ракетами по нафтопереробних заводах, складах паливом і військових об'єктах на території Росії.

У той же час глава ГУР МО підкреслив, що диверсійні операції "проводяться скрізь, вони були і будуть проводитися в Росії і багатьох інших місцях".

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Раніше повідомлялося про те, що бійці групи спеціального призначення Збройних сил України в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку імені Ахмада Кадирова кадировських найманців.

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