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Путіну кінець, він втратить владу вже після наступного успіху ЗСУ на фронті – Піонтковський

24 вересня 2022, 01:40

Фактично у Росії уже почалися процеси розпаду режиму Путіна. Російського диктатора усі ненавидять.

Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Путіну кінець, він втратить владу вже після наступного успіху ЗСУ на фронті – Піонтковський/ Reuters, скрін

Якщо раніше повалення російського диктатора Володимира Путіна в РФ міг спричинити якийсь великий успіх ЗСУ на фронті – наприклад, звільнення Херсону чи знищення Кримського моста – то тепер ставки значно знизилися. Після непопулярних рішень Путіна зараз достатньо невеликих успіхів українських військових, щоб президента РФ усунули від влади.

Так, повалення російського диктатора може спричинити навіть взяття воїнами ЗСУ Лиману. Про це розповів публіцист Андрій Піонтковський у коментарі "24 каналу".

"Я завжди говорив, що якщо буде звільнено Херсон або зруйновано Кримський міст, це справить шокове враження на російський народ і Путін втратить владу. А зараз скажу, що будь-який помітний успіх української армії, взяття, наприклад, Лимана вже буде кінцем Путіна", – зазначає Піонтковський.

Він наголосив, що фактично у Росії уже почалися процеси розпаду режиму Путіна. Після того, як російський диктатор оголосив часткову мобілізацію, його почали проклинати усі, зазначає публіцист.

"Адже, якщо подивитися російські соцмережі, зараз Путіна проклинають усі – і противники війни, і мільйони людей, яких будь-якої миті можуть схопити і відправити на фронт. Це роблять вже зараз", – каже він.

Верхівка влади в РФ спочатку пообіцяла, що забиратимуть на фронт лише найдосвідченіших людей. Проте уже неозброєним оком видно, що ця обіцянка була забута, і зараз "гребуть" усіх – навіть тих, хто ніколи не служив.

Також Піонтковський звернув увагу, що зараз є серйозна напруга між Путіним і російськими генералами. Адже коли армія зазнає поразки, то з’являється питання, хто у цьому винен. І тепер Путін намагається перевести стрілки на генералів.

Раніше опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін назвав події, які призведуть до розпаду РФ. Він зазначив, що у країні-агресорці Росії через постійні військові провали в Україні спочатку можуть запуститися процеси напіврозпаду, а вже потім вони можуть підштовхнути РФ до повного розпаду.

Також Фейгін раніше наголосив, що Росія може вести цю війну, лише наступаючи. Якщо доведеться стояти і обороняти загарбані території, російські війська не зможуть цього зробити, і тоді для РФ усе буде скінчено.

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