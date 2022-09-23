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Путін у глухому куті, він хоче відкрито направляти солдат-строковиків в Україну - Ейдман

23 вересня 2022, 13:25

Втекти з України для Путіна означає повний крах кар'єри, життя, фінал в Гаазькій в'язниці або ж ймовірність бути вбитим власними клевретами.

Володимир Путін, Ігор Ейдман
Володимир Путін хоче відправляти солдатів-строковиків в Україну - Ігор Ейдман / Фото УНІАН

Якщо Путін оголосить захоплені області України частиною Росії, він зможе відкрито відправляти туди солдатів-строковиків. Про це в інтерв'ю Главреду повідомив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

"Путін може зробити наступне-якщо він оголосить захоплені області України анексованими, тобто частиною Росії, то це означає, що туди, по-перше, можна посилати солдатів-строковиків, а по-друге, оголосити, що це Україна тепер "вторгається" на російську територію. Звучить смішно, але з точки зору путінського режиму і путінського суспільства це виглядає цілком логічно, це "схавають", - говорить Ейдман.

І тоді, за словами експерта, раз Україна "вторгається на територію Росії" (а вона ж буде продовжувати дії зі звільнення окупованих територій, це очевидно), то в РФ, ймовірно, можуть вводити і воєнний стан, загальну мобілізацію і навіть використовувати тактичну ядерну зброю.

У той же час, Путін навряд чи стане це робити. На думку Ейдмана, Путін вже внутрішньо зломлений. Однак він може використовувати ядерну загрозу для шантажу цивілізованого світу.

"Паралельно Путін явно клянчить переговори - він це робить і через Ердогана, який днями заявив, що хоче закінчити війну, і через інших. Природно, що умови Путіна, які він може виставити при переговорах, будуть абсолютно неприйнятні для України, як і позиція України для Путіна. Тому що просто віддати захоплені території і втекти з України для Путіна означає повний крах кар'єри, життя, і, швидше за все, фінал в гаазькій в'язниці або ж ймовірність бути вбитим власними клевретами. Тому він на це ніколи не піде. І тут для Путіна є якийсь глухий кут, але він, мабуть, ще сподівається на щось", - говорить Ейдман.

Як повідомляв Главред, Росія вирішила проводити "референдуми" заради особистої примхи Володимира Путіна - для цього у російського диктатора були як об'єктивні, так і суб'єктивні причини.

Крім того, як повідомили в Інституті вивчення війни, Путін спеціально оголосив про часткову мобілізацію в країні в один день з поверненням в Україну захисників Маріуполя. Таким чином, Кремль, можливо, спробував знизити значення обміну полоненими з Києвом.

Переговори України і Росії - новини:

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