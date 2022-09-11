Київ готовий до переговорів після деокупації всіх територій України на 1 грудня 1991 року - Резніков

В Україні озвучили умови для переговорів з Росією / скріншот

Україна не розглядає можливості переговорів, якщо війська РФ будуть відведені тільки на позиції до 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення.

З такою заявою виступив Міністр оборони України Олексій Резніков в ході 17-ї зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що за час повномасштабної війни влада України "навчилися багато чому, в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери", додавши, що Київ зайняв нову позицію щодо переговорів з РФ – необхідна повна деокупація всіх територій України.

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"Я відкрию таємницю... [під час переговорів навесні] ми говорили росіянам: "для того, щоб далі проводити переговори і домовлятися, ви повинні вивести війська станом на 23 лютого". Тоді це було можливо. Але тепер вони пройшли не одну точку неповернення і такий варіант давно не є можливим. Варіантів" на 24 лютого " вже не існує. На 1 грудня 1991 року. Go out", - заявив Резніков.

Переговори України і Росії: що раніше пропонували в Кремлі

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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