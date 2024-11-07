Путін наказав закріпитися до кінця місяця: як ворог провалив місію на Харківщині

На сьогодні Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію.

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Експерт прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку/ Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Ключове з заяв Федоренка:

В Харківській області ЗСУ продовжують перехоплювати ініціативу в РФ

Для захисту Харкова Україні важливо отримати дозвіл для нанесення ударів по РФ

Окупанти не виконали завдання закріпитися на лівобережному плацдармі річки Оскіл

Попри активне використовування авіації та всі безрезультативні наміри ворога, на Харківському напрямку фронту ініціатива все ще на боці Сил оборони України. Однак на Куп’янському напрямку агресори отримали завдання до початку поточного місяця закріпитися на лівобережному плацдармі річки Оскіл, тому там ситуація складніша.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сьогодні, 7 листопада, сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

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"Ми продовжуємо виконувати свій обов’язок на двох напрямках. Перший — це населений пункт Глибоке, де найкоротша відстань від лінії бойового зіткнення до адміністративних кордонів міста Харків. На сьогодні Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію. Своєчасно визначають, де перебуває противник, які в нього плани, що він робитиме і як. Об’єднаною роботою низки бригад, які стоять на Харківському напрямку, вдається бити ворога і не давати йому можливості досягати успіхів на полі бою. На сьогодні можна сказати, що ініціатива повною мірою перебуває в руках Сил оборони", — зазначив Федоренко.

Також командир батальйону озвучив і проблемні питання. Йдеться про можливість противника застосовувати авіацію, бити по самому місту Харків, по цивільних об’єктах, інфраструктурі, по житлових будинках.

Що відомо про Куп’янськ / Инфографика: Главред

"Противник активно застосовує авіацію та інші засоби, які дають йому можливість бити досить далеко. Дуже важливо, щоб Україна все ж таки отримала дозвіл і номенклатуру необхідних ракет для нанесення вогневих ударів по військових об’єктах на території Російської Федерації. Це стосується і аеродромів ближнього базування. Принципово важливо максимально зменшити можливість противника застосовувати свою авіацію", — наголосив Федоренко.

Однак саме на Куп’янському напрямку ситуація набагато складніша.

"Ворог мав чітко визначене завдання до початку місяця закріпитися на лівобережному плацдармі річки Оскіл, але цього йому не вдалося зробити. Тому що українська нація продовжує максимально підтримувати Сили оборони всім, чим може. Це, як за рахунок донатів, так і за рахунок того, що люди дають все те, що можуть зібрати: маскувальні сітки, засоби, якими обігрівають позиції бійці, системи радіоелектронної боротьби. Це також допомога наших партнерів, які дають можливість мати необхідну зброю. І, звичайно ж, це Українська держава, яка об’єктивно, незважаючи на всі проблеми, які в нас є, зуміла підвищити якість вироблених дронів в Україні. І, що найважливіше, кількість", — сказав гість ефіру.

Хорошою новиною є те, що Сили оборони почали отримувати більше засобів ураження, зокрема дронів. Однак, попри все, вийти з противником у паритет за кількістю пострілів артилерії поки що неможливо.

"Розраховуємо на наших дипломатів, на партнерів. Віримо в те, що матимемо необхідний ресурс для того, щоб повною мірою зупинити ворога і не дати можливості йому окупувати лівобережну Куп’янщину", — резюмував гість ефіру.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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