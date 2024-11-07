Можливість виходу ЗСУ з Курської області: військовий зробив важливу заяву

Якщо буде команда виходити, то військові будуть виходити, - каже Сазонов.

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Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Головне із заяви військового:

Операція ЗСУ в Курській області політично важлива

Передумов для виходу ЗСУ з Курщини немає

За час операції було знищено приблизно 20 тис. солдат РФ

Про відхід ЗСУ з території Курської області РФ наразі розмов нема, ця українська операція політично дуже важлива. Про це сказав військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі Київ24.

"Наша 41-ша бригада працює у Курській області з самого початку, з початку серпня. І в нас один з найважчих напрямків – місто Суджа та біля нього. Саме тут ми б’ємося проти 810 бригади морської піхоти російської, куди й передають північнокорейське поповнення", - наголосив він. відео дня

За його словами, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приїздив туди, спілкувався з командирами і бачив ситуацію особисто.

"І ніяких натяків на те, що ми завтра виходимо не було", - додав Сазонов.

Військовослужбовець також підкреслив, що армія – це дисципліна і якщо буде команда виходити, то військові будуть виходити, буде команда тримати – будуть тримати.

"Зараз ми тримаємо оборону. Так, тут дуже важко, тут тривають дуже важкі бої. Ворог використовує КАБи, зносить все. Ворог використовує піхотні штурми. Він руйнує свою Курську область, руйнує так як руйнував і руйнує Донеччину. Тут населені пункти схожі на Соледар, Бахмут, Авдіївку, Вугледар. Їх просто зносять. І краще хай зносять на Курщині, а ніж на Сумщині. І про це наші бійці і командири всі кажуть", - каже Сазонов.

Він також зауважив, що за час операції у Курській області було знищено десь 20 тис. особового складу росіян. Ворог весь час перекидає підкріплення. За даними Генштабу, десь два тижні тому там було зосереджено 55 тис. російських військових.

Крім того, політолог вважає, що російський диктатор хоче показати Дональду Трампу, який переміг на президентських виборах в США, що "СВО йде за планом", що він перемагає в Україні і війну можна зупинити на умовах Росії, що Україна все одно програє.

"Але Трамп буде сміятися: За яким планом СВО? Збройні сили України вже 3 місяці воюють і тримають Курщину. Ніякого плану немає і ти не виграєш. Тому на умовах Росії миру не може бути. Тобто ця операція в Курській області - політично дуже важливе рішення", - підсумував військовий.

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році окупанти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Ситуація в Курській області РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами Сирського, рішення про проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника в Курській області було ухвалено в травні 2024 року.

Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ з початку операції в Курській області РФ завдали російським військам втрат на рівні 15 батальйонів (близько 8 тис. солдатів).

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що армія країни-агресорки Росії просунулася в Курській області під час боїв 31 жовтня. Російські військові рухаються вперед на головному українському виступі.

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