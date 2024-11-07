ЗСУ доведеться відступити з ще одного міста на Сході: існує загроза оточення

Коротко:
- Ситуація на Курахівському напрямку складна
- ЗСУ доведеться вийти з міста Курахове на Донеччині через загрозу оточення
Російським окупантам швидше за все вдасться окупувати місто Курахове Донецької області. Ситуація на цьому напрямку залишається складною. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак.
За словами експерта, Курахове наразі перебуває під серйозною загрозою.
"Росіяни наступають, і нашим військовим, так чи інакше, доведеться відступити, щоб уникнути оточення", - зазначив Ступак.
Експерт зазначає, що наразі важко передбачити, чи атакуватимуть його з лівого, чи правого флангу. Проте існує ймовірність, що вони спробують перерізати дорогу Покровськ-Павлоград на заході Дніпропетровської області, змушуючи ЗСУ залишити Курахове якомога швидше.
"Покровськ може бути наступним після Курахового через місяць або навіть раніше, залежно від того, які ресурси росіяни накопичили й готові використати зараз для захоплення цього міста", - пояснив він.
Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
Бої за Курахове - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може втратити місто Курахове, яке наразі опинилося під загрозою оточення, заявив пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенко.
Він зазначив, що на Курахівському напрямку йдуть активні бойові дії, і Сили оборони роблять усе можливе, щоб зупинити просування ворога.
Російські окупанти продовжують наступати на цьому напрямку, і, за словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", незабаром можуть розпочатися бої за місто. Хоча лінія фронту ще не дійшла до самого населеного пункту, противник намагається прорватися до нього.
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