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ЗСУ доведеться відступити з ще одного міста на Сході: існує загроза оточення

Юрій Берендій
7 листопада 2024, 03:34
2850
Росіяни, ймовірно, спробують перерізати дорогу Покровськ-Павлоград, щоб змусити ЗСУ вийти з Курахового під загрозою оточення, вказує експерт.
ЗСУ доведеться відступити з ще одного міста на Сході: існує загроза оточення
ЗСУ доведеться відступити з ще одного міста на Сході / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Коротко:

  • Ситуація на Курахівському напрямку складна
  • ЗСУ доведеться вийти з міста Курахове на Донеччині через загрозу оточення

Російським окупантам швидше за все вдасться окупувати місто Курахове Донецької області. Ситуація на цьому напрямку залишається складною. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак.

За словами експерта, Курахове наразі перебуває під серйозною загрозою.

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"Росіяни наступають, і нашим військовим, так чи інакше, доведеться відступити, щоб уникнути оточення", - зазначив Ступак.

Експерт зазначає, що наразі важко передбачити, чи атакуватимуть його з лівого, чи правого флангу. Проте існує ймовірність, що вони спробують перерізати дорогу Покровськ-Павлоград на заході Дніпропетровської області, змушуючи ЗСУ залишити Курахове якомога швидше.

"Покровськ може бути наступним після Курахового через місяць або навіть раніше, залежно від того, які ресурси росіяни накопичили й готові використати зараз для захоплення цього міста", - пояснив він.

ЗСУ доведеться відступити з ще одного міста на Сході: існує загроза оточення
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Бої за Курахове - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може втратити місто Курахове, яке наразі опинилося під загрозою оточення, заявив пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенко.

Він зазначив, що на Курахівському напрямку йдуть активні бойові дії, і Сили оборони роблять усе можливе, щоб зупинити просування ворога.

Російські окупанти продовжують наступати на цьому напрямку, і, за словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", незабаром можуть розпочатися бої за місто. Хоча лінія фронту ще не дійшла до самого населеного пункту, противник намагається прорватися до нього.

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