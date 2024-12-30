'Путін відступить': Огризко описав сценарій для РФ на 2025, який переграє війну

Якщо нинішні тенденції в російській економіці продовжаться, можна буде очікувати, що Путін здасться.

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Огризко описав негативний для РФ сценарій на 2025 рік / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Ключове з заяв Огризко:

В Росії інфляція зашкалює і насправді сягнула рівня 18-19%

Згодом може початися економічна фрагментація Росії

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду підтвердив, що в 2025 році в Росії виникнуть певні внутрішні проблеми. Диктатору Путіну, як результат його ж провальної політики, буде складніше продовжувати війну.

На думку дипломата, сьогодні можна зробити висновок, що російська економіка демонструє ознаки передінфарктного стану.

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"Це очевидно попри брехню російського недофюрера, який нещодавно запевняв, що економіка РФ трохи не розквітла буйним цвітом. Якщо Путін офіційно забороняє Набіулліній піднімати облікову ставку, що може стати передумовою зменшення інфляції (а інфляція – це трагедія для будь-якої економічної системи), це означає, що інфляція зашкалює і насправді сягнула рівня 18-19%. А тепер, коли є заборона на підняття ставки, інфляція буде значно більшою", - каже експерт.

А, як результат, за словами Огризка, російська економіка працюватиме фактично вхолосту.

"Адже те, що виробляється для ВПК, не має жодної додаткової вартості для реальної економіки: створили танк, віддали на фронт, його там знищили – от і весь результат цієї роботи. Економіка насичується порожніми грошима, а це піднімає ціни. Після чого процеси стають майже неконтрольованими. Деякі російські економісти, які, звичайно, сидять за кордоном, прогнозують початок дуже негативного для Росії процесу – економічної автаркії", - вважає дипломат.

Тим часом це означає, як пояснює екс-міністр закордонних справ України, в силу майбутньої нестачі товарів (а до цього справа і йде), кожна територія почне себе економічно захищати і створювати навколо себе митні бар’єри.

"Тобто, якщо ти хочеш вижити, мусиш не допустити, щоб твій сусід у тебе вибрав той товар, який потрібний тобі самому, і ти встановлюєш мита. Так само діє і твій сусід. І пішло-поїхало. Таким чином, починається економічна фрагментація Росії. Це те, що свого часу пережив Радянський Союз перед своєю славнозвісною кончиною", - говорить Огризко.

Підсумовуючи, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко підтверджує, що тенденція для російської економіки дуже погана.

"Якщо до цього додадуться західні санкції, які припинять бути дірявими, а будуть ефективними і дадуть можливість впливати на те, що відбувається в Росії, то шансів у неї практично не буде. Путін це прекрасно розуміє, саме тому він і кричить про переговори, але розуміє їх лише як капітуляцію України. Якщо буде санкційний тиск, якщо Україна буде завдавати потужних ударів по російській військовій інфраструктурі, якщо нинішні тенденції в російській економіці продовжаться, можна буде очікувати, що Путін відступить. Інакше Росія дуже швидко розвалиться", - резюмував Огризко.

Інші цікаві заяви Володимира Огризка

Як раніше повідомляв Главред, дипломат Огризко прокоментував ймовірність перемовин з Москвою. На його думку, Україна і РФ не зможуть домовитися.

Водночас, на думку Огризка, для завершення війни мають спрацювати 3 фактори. До таких факторів належать, зокрема, підтримка України з боку інших держав, ефективність ЗСУ, посилення економічних санкцій проти Росії тощо.

Коментуючи плани новообраного президента Штатів Дональда Трампа, Огризко заявив, що той хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну. Однак, як переконаний дипломат, не за одну добу, а за "багато місяців".

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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