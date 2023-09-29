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Путін нагороджував у Кремлі: "героя РФ" пов'язали за вбивство дівчини в Луганську

Олексій Тесля
29 вересня 2023, 21:54 оновлено 29 вересня, 22:01
Ірек Магасумов, демонструючи пістолет Макарова, спустив курок і вбив дівчину в барі.
Магасумов
Ірека Магасумова затримали за вбивство / Колаж: Главред, Фото: pixabay.com, kremlin.ru

Російського окупанта, героя РФ Ірека Магасумова, затримали у Луганську за вбивство 18-річної дівчини.

Як повідомляє Mash, слідство встановило його винність, хоча явку з повинною написала інша людина.

Уточнюється, що 11 серпня Марія і Христина (імена змінені) познайомилися в луганському барі з військовими — старшим лейтенантом Павлом Яськевичем і підполковником Магасумовим з 74-ї ОМСБР, що дислокується в Кузбасі. За версією захисту, Яськевич, демонструючи дівчатам пістолет Макарова, спустив курок і влучив в Христину, після чого зник з місця злочину, злякавшись.

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ЗМІ пишуть, що згодом він у всьому зізнався і написав явку з повинною, але затримали Магасумова, якого, як стверджують адвокати, під час події поруч не було. У той же час, за версією слідства, вистрілив саме Магасумов, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Тому 16 вересня йому пред'явили звинувачення.

За Магасумова заступився Кузбаський губернатор-єдинорос Сергій Цивільов, який написав листа в СК про те, що герой Росії приніс "неоціненну користь Батьківщині в боротьбі з укронацистами", однак і це не допомогло, зазначає Telegram-канал.

Додамо, що 2 серпня диктатор Володимир Путін особисто нагородив Магасумова званням Героя Росії.

Раніше повідомлялося, що у Луганську була потужна "бавовна": над містом стовпи чорного диму. Місцеві жителі в соцмережах і месенджерах пишуть, що вибухів було кілька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Луганську була серія "прильотів" по окупантах. "Прильоти" були по базах армії РФ, де ремонтувалася техніка окупантів і перебували російські військові.

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новини Луганської області вбивство війна Росії та України
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