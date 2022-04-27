Путін кульгав і гримасував: ЗМІ помітили нові ознаки хвороби кремлівського диктатора

Володимир Путін і Антоніу Гутерріш зустрілися в Москві 26 квітня / Фото Reuters

26 квітня президент країни-агресора РФ Володимир Путін зустрівся в Москві з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку господаря Кремля. Путін кульгав і, здавалося, що він відчуває біль.

На відео із зустрічі Путіна і Гутерріша видно, що президент РФ, підходячи до столу, кульгає, очевидно, відчуваючи біль. Також він розмахував лівою рукою, а праву "фіксував збоку", що також виглядало дивно. При цьому голос президента РФ здається "злегка тремтячим" , коли він запросив Гуттеріша сісти, пише The Sun.

Крім того, Путін запросив гостя сісти за довгий стіл, хоча минулого тижня глава Кремля і міністр оборони Сергій Шойгу сиділи за "крихітним, майже інтимним столом".

Раніше британський таблоїд The Mirror писав, що у Путіна під час зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком тремтіли руки і ноги.

На відео з заходу видно, як Путін тримає одну руку на грудях, а іншу стискає в кулак, що може бути ознакою хвороби Паркінсона. Крім того, вітаючи Лукашенка, президент РФ "нестійко стояв на ногах".

Як повідомляв Главред, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. вважає, що зустріч Путіна і Шойгу може бути монтажем. Відео викликає запитання, оскільки керівник Кремля робив дивні рухи. Наприклад, він хапався руками за стіл. Цілком ймовірно, що реальної зустрічі не було – Путін сидів біля телевізора, а Шойгу примонтували на відео.

Володимир Путін хворий - що відомо

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був спричинений недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає внаслідок лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві "Пять глаз" припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, оскільки він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

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