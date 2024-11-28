Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Путін може психанути і прийняти рішення": Розумний описав серйозну загрозу для України

Альона Вороніна
28 листопада 2024, 10:25
236
Вихідцям із КДБ комфортніше жити в світі, в якому вони в будь-який момент когось можуть знищити ядерною бомбою.
Максим Розумный, Владимир Путин
Розумний описав серйозну загрозу для України/ колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Коротко:

  • Путіну комфортно жити у світі, де він в будь-який момент може вдарити "ядеркою"
  • У Путіна є багато ознак психопатичної поведінки, тому ймовірність ядерного удару зберігається
  • У разі тактичного ядерного удару по Україні події розвиватимуться не на користь РФ

Загроза застосування країною-агресоркою Росією ядерної зброї зберігається. Російському диктатору Володимиру Путіну комфортніше жити в світі, в якому він в будь-який момент когось може знищити ядерною бомбою, це елемент світогляду і стратегії виживання.

Ядерна риторика в Росії регулярно актуалізується. Проте насторожує те, що у Путіна є багато ознак психопатичної поведінки і бажання підтверджувати свої слова. Тому він у певний момент може психанути і прийняти рішення про застосування ядерної зброї. Таку думку висловив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

"Тому, можливо, це не лише одномоментна політична гра, але й елемент того світопорядку, якого прагне Путін. Судячи з усього, людям, вихованим у Радянському Союзі, і вихідцям із КДБ комфортніше жити в світі, в якому вони в будь-який момент когось можуть знищити ядерною бомбою. Тому це елемент світогляду і стратегії виживання", – зазначив Розумний.

Він нагадав, що ядерна риторика в Росії регулярно актуалізується, і ці погрози від РФ лунають уже не один рік.

"Єдине, що тут насторожує, – це те, що у Путіна є багато ознак психопатичної поведінки і бажання підтверджувати свої слова. Він може в певний момент психанути і прийняти рішення про застосування ядерної зброї", – сказав експерт.

Розумний нагадав, що у 2014-2022 роках головна ідея, яка мала заспокоювати нас усіх, полягала в тому, що в момент такого рішення наказу Путіна ніхто не послухається, і знайдуться такі офіцери та генерали, які замість того, щоб тиснути на ядерну кнопку, ізолюють самого Путіна.

Але, за словами експерта, тактичний ядерний удар по Україні нічого Росії не дасть, а навпаки – у такому випадку події будуть розвиватися не на користь РФ.

"Тобто загроза від "мавпи з гранатою" зберігається постійно. Втім, у раціональному моделюванні загроза не виглядає реалістичною. Хоча б тому, що насправді вона нічого не дає Росії ні у воєнному, ні в політичному сенсі. Якщо буде не глобальна "ядерна зима", а тактичний ядерний удар по українській території, це нічого для Росії не змінить. От що після цього? Подальший хід подій у такому випадку настільки відрізнятиметься від усього того, що було досі, що це не можна розглядати як просто черговий крок у протистоянні. А головне – у такому випадку події розвиватимуться точно не на користь Росії", – зазначив Розумний.

Дивіться відео, в якому політичний експерт Максим Розумний оцінив імовірність ядерного удару Росії по Україні:

Загроза удару по Україні ядерною зброєю – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що експерт Максим Розумний оцінив загрозу удару РФ ядерною зброєю по Україні. Шантаж Росії ядерною зброєю постійно присутній на порядку денному, каже Розумний.

Також експерт сказав, що буде з Путіним і РФ у разі ядерного удару. Експерт переконаний, що ядерний удар не вирішить жодної проблеми Путіна.

Нагадаємо, експерт назвав відповідь Заходу на ядерні погрози Путіна. Росія використовує тактику ядерних погроз, подібну до Північної Кореї, зазначив максим Розумний.

Читайте також:

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ядерна зброя ядерний удар Володимир Путін ядерна загроза Максим Розумний
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог застосував для обстрілу касетні боєприпаси: деталі атаки РФ від Зеленського

Ворог застосував для обстрілу касетні боєприпаси: деталі атаки РФ від Зеленського

11:22Україна
Масований удар по енергосистемі України: РФ запустила майже 200 ракет і дронів - деталі

Масований удар по енергосистемі України: РФ запустила майже 200 ракет і дронів - деталі

11:16Україна
У Києві та двох областях оновили графіки відключень світла

У Києві та двох областях оновили графіки відключень світла

11:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Багато водіїв помиляються: чи потрібно вмикати поворотник на кільці

Багато водіїв помиляються: чи потрібно вмикати поворотник на кільці

Гороскоп на сьогодні 28 листопада: Левам - вся удача світу, Скорпіонам - несподіванка

Гороскоп на сьогодні 28 листопада: Левам - вся удача світу, Скорпіонам - несподіванка

Що означають білі трикутники по краях дороги: нова розмітка для водіїв

Що означають білі трикутники по краях дороги: нова розмітка для водіїв

"Мене там більше не буде": Ксенія Мішина звільнилася відразу з двох телеканалів

"Мене там більше не буде": Ксенія Мішина звільнилася відразу з двох телеканалів

Софія Ротару зв'язалася з російськими артистами - причина

Софія Ротару зв'язалася з російськими артистами - причина

Останні новини

11:22

Ворог застосував для обстрілу касетні боєприпаси: деталі атаки РФ від Зеленського

11:16

Масований удар по енергосистемі України: РФ запустила майже 200 ракет і дронів - деталі

11:05

У Києві та двох областях оновили графіки відключень світла

11:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 листопада (оновлюється)

10:53

Китайський гороскоп на завтра 29 листопада: Тиграм - бійка, Собакам - серйозна сварка

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовУкраїна вдарить ATACMS по «жирних» цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – Снєгирьов
10:38

Переграють будь-кого: 3 найхитріші знаки зодіаку

10:26

Екстрені відключення світла в Україні можуть скасувати: названо терміни

10:25

"Путін може психанути і прийняти рішення": Розумний описав серйозну загрозу для УкраїниВідео

10:10

Ворог може взяти Куп'янськ у кільце: армія РФ прорвалась через річку Оскіл - Скорик

Реклама
10:00

У Трампа обирають пропозиції для завершення війни в Україні: які є варіанти

09:15

Про можливу участь талібів у війні РФ проти УкраїниПогляд

08:47

"Дуже боялася": Настя Каменських показала, на що вона зважилася

08:31

Страждає енергетика України: наслідки масованого ракетного удару РФ

08:20

Утікач Олег Винник дасть перший за три роки концерт - вартість квитків

07:56

У Києві пролунали вибухи: що відомо про наслідки ракетної атаки РФ

07:55

Стратегічний удар: в Зеленського пояснили, на що націлений обстріл України

07:15

Додадуть кілька кілограмів: 5 тканин, які сильно повнятьВідео

07:07

В Україні - екстрені відключення світла: РФ завдала ракетного удару по енергетиці

06:56

Вибухи в Харкові: РФ вдарила трьома ракетами по центру міста

06:23

РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні: усі подробиціВідео

Реклама
06:15

Україна під атакою жорсткої магнітної бурі: влупить майже 7-бальний шторм

06:08

Залужний - типовий "месія", і в цьому немає нічого поганогоПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 29 листопада: Козерогам - чудовий день, Водоліям - релакс

05:00

Яке сьогодні свято 28 листопада 2024 року: цього дня не можна віддавати речі із дому

04:30

Впораються лише 5% людей: потрібно за 7 секунд знайти білого ведмедя

03:41

В США продали звичайний банан за рекордні 6,2 мільйони доларів: в чому причина

03:31

Проїзд на жовтий сигнал світлофору: водіїв чекають серйозні покарання

03:11

США загнали Україну в пастку: що не так із дозволом бити "Атакамсами" по РФВідео

02:39

Віталій Козловський похвалився моложавою тещею

02:30

Під прізвищем небіжчика: ЗМІ про деталі поїздок до Європи позашлюбної дочки Путіна

01:48

Справжні духовні наставники: які знаки зодіаку найглибше відчувають емоції

01:30

Може вплинути на самопочуття: на Україну налетіла сильна магнітна буря

01:30

Останній акорд: Шер готується до відходу зі сцени

01:12

Столиця здригається від вибухів: РФ здійснила нічний наліт шахедів на Україну

00:46

Заклик США щодо зниження віку мобілізації: в Зеленського відрізали пропозицію

00:43

Юну українську співачку затримала поліція

00:28

"Стрес руйнує": перша леді розповіла про проблеми зі здоров’ям у Зеленського

00:13

РФ готує напад на НАТО найближчими роками: розвідка Німеччини б'є на сполох

27 листопада, середа
23:10

Пентагон досяг ліміту: Байден не встигає відправити Україні обіцяну допомогу - WSJ

23:04

Прямо під час візиту в Астану: Казахстан підніс Путіну неприємний "сюрприз"

Реклама
22:49

Василіса Фролова в шикарній сукні вийшла заміж за батька свого єдиного сина

22:12

Це далеко не Донбас: експерт назвав напрямок, де вирішується доля війни просто зараз

22:02

Призначення Трампа по Україні та вступ до ЄС: головні новини України (дайджест)

22:00

Софія Ротару зв'язалася з російськими артистами - причина

21:39

Пропутініська співачка Арбеніна зірвалася зі страхувальної сітки під час концертуВідео

21:32

Північна Корея завалила РФ зброєю: у США попередили про нову небезпечну поставку

21:21

Народила первістка в 53 роки: популярна російська актриса вперше стала мамою

20:59

"Є системи ППО": Зеленський зробив заяву щодо протидії новим ракетам РФ

20:54

Що подарувати татові на Новий рік: варіанти на будь-який смак

20:49

Актриса з Маріуполя підтримала війну і вихваляє Путіна та РФВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти