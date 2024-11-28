"Путін може психанути і прийняти рішення": Розумний описав серйозну загрозу для України

Вихідцям із КДБ комфортніше жити в світі, в якому вони в будь-який момент когось можуть знищити ядерною бомбою.

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Розумний описав серйозну загрозу для України/ колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Коротко:

Путіну комфортно жити у світі, де він в будь-який момент може вдарити "ядеркою"

У Путіна є багато ознак психопатичної поведінки, тому ймовірність ядерного удару зберігається

У разі тактичного ядерного удару по Україні події розвиватимуться не на користь РФ

Загроза застосування країною-агресоркою Росією ядерної зброї зберігається. Російському диктатору Володимиру Путіну комфортніше жити в світі, в якому він в будь-який момент когось може знищити ядерною бомбою, це елемент світогляду і стратегії виживання.

Ядерна риторика в Росії регулярно актуалізується. Проте насторожує те, що у Путіна є багато ознак психопатичної поведінки і бажання підтверджувати свої слова. Тому він у певний момент може психанути і прийняти рішення про застосування ядерної зброї. Таку думку висловив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

"Тому, можливо, це не лише одномоментна політична гра, але й елемент того світопорядку, якого прагне Путін. Судячи з усього, людям, вихованим у Радянському Союзі, і вихідцям із КДБ комфортніше жити в світі, в якому вони в будь-який момент когось можуть знищити ядерною бомбою. Тому це елемент світогляду і стратегії виживання", – зазначив Розумний.

Він нагадав, що ядерна риторика в Росії регулярно актуалізується, і ці погрози від РФ лунають уже не один рік.

"Єдине, що тут насторожує, – це те, що у Путіна є багато ознак психопатичної поведінки і бажання підтверджувати свої слова. Він може в певний момент психанути і прийняти рішення про застосування ядерної зброї", – сказав експерт.

Розумний нагадав, що у 2014-2022 роках головна ідея, яка мала заспокоювати нас усіх, полягала в тому, що в момент такого рішення наказу Путіна ніхто не послухається, і знайдуться такі офіцери та генерали, які замість того, щоб тиснути на ядерну кнопку, ізолюють самого Путіна.

Але, за словами експерта, тактичний ядерний удар по Україні нічого Росії не дасть, а навпаки – у такому випадку події будуть розвиватися не на користь РФ.

"Тобто загроза від "мавпи з гранатою" зберігається постійно. Втім, у раціональному моделюванні загроза не виглядає реалістичною. Хоча б тому, що насправді вона нічого не дає Росії ні у воєнному, ні в політичному сенсі. Якщо буде не глобальна "ядерна зима", а тактичний ядерний удар по українській території, це нічого для Росії не змінить. От що після цього? Подальший хід подій у такому випадку настільки відрізнятиметься від усього того, що було досі, що це не можна розглядати як просто черговий крок у протистоянні. А головне – у такому випадку події розвиватимуться точно не на користь Росії", – зазначив Розумний.

Дивіться відео, в якому політичний експерт Максим Розумний оцінив імовірність ядерного удару Росії по Україні:

Загроза удару по Україні ядерною зброєю – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що експерт Максим Розумний оцінив загрозу удару РФ ядерною зброєю по Україні. Шантаж Росії ядерною зброєю постійно присутній на порядку денному, каже Розумний.

Також експерт сказав, що буде з Путіним і РФ у разі ядерного удару. Експерт переконаний, що ядерний удар не вирішить жодної проблеми Путіна.

Нагадаємо, експерт назвав відповідь Заходу на ядерні погрози Путіна. Росія використовує тактику ядерних погроз, подібну до Північної Кореї, зазначив максим Розумний.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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