'РФ сприймають, як КНДР': експерт назвав відповість Заходу на ядерні погрози Путіна

Росія використовує тактику ядерних погроз, подібну до Північної Кореї, зазначив максим Розумний.

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Росія використовує тактику ядерних погроз, подібну до Північної Кореї / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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РФ використовує тактику ядерних погрозу, яку вже багато років використовує КНДР

Росія сприймається на міжнародному рівні так само, як КНДР

Захід буде застосовувати стратегію ізоляції та санкцій ро РФ без кардинальних дій

Росія використовує тактику ядерних погроз, схожу на ту, яку вже не один рік застосовує Північна Корея. Захід, ймовірно, буде застосовувати ту ж стратегію, що використовувалася до КНДР: ізоляція, санкції, та відсутність кардинальних дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

За словами експерта, РФ використовує таку ж тактику, як у Північної Кореї. Кім Чен Ин і його батько неодноразово погрожували світу ядерною зброєю, а також запускали балістичні ракети в напрямку Японського моря, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів і попереджаючи міжнародне співтовариство не намагатися вирішити корейське питання військовим шляхом.

"Росія фактично встала на одну сходинку розвитку з Північною Кореєю, тож її сприйматимуть так само, як і КНДР", - зазначив Розумний.

Політичний експерт згадав політику Заходу щодо Північної Кореї, яка полягала у максимальній ізоляції та санкціях, однак при цьому не було здійснено радикальних спроб вирішити ситуацію. Із Росією, ймовірно, ситуація розвиватиметься в тому ж руслі.

"Були такі спроби, як здійснював Трамп у період свого першого президентства: спроби налагодити контакти, провести переговори, запропонувати певний обмін ("ви нам ядерну боєголовку – ми вам трішки рису"). З Росією ситуація переходить приблизно в ту саму площину", - додав він.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому політичний експерт Максим Розумний оцінив імовірність ядерного удару Росії по Україні:

Ядерний удар РФ по Україні - прогнози

Нагадаємо, колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертував, розповів, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ядерні сили були приведені в повну бойову готовність. Офіцер також спростував твердження про застарілість російської ядерної зброї, заявивши, що арсенал країни є величезним та повністю боєздатним.

Також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав "безвідповідальними" дискусії про можливе повернення Україні ядерної зброї як запобіжника від майбутніх воєн. Він заявив, що це "абсолютно безвідповідальні міркування" людей, які не розуміють реальності і не відчувають відповідальності за свої слова.

Як повідомляв Главред, Росія може продовжити завдавати удари по Україні міжконтинентальними балістичними ракетами та навіть здійснити ядерний удар, заявив військовий експерт Олег Катков. Він зазначив, що РФ може використовувати комплекси "Іскандер" або ракети Х-102 із ядернимии боєголовками.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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