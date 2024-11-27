Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"РФ сприймають, як КНДР": експерт назвав відповість Заходу на ядерні погрози Путіна

Руслана Заклінська
27 листопада 2024, 19:29оновлено 27 листопада, 20:09
64
Росія використовує тактику ядерних погроз, подібну до Північної Кореї, зазначив максим Розумний.
'РФ сприймають, як КНДР': експерт назвав відповість Заходу на ядерні погрози Путіна
Росія використовує тактику ядерних погроз, подібну до Північної Кореї / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ використовує тактику ядерних погрозу, яку вже багато років використовує КНДР
  • Росія сприймається на міжнародному рівні так само, як КНДР
  • Захід буде застосовувати стратегію ізоляції та санкцій ро РФ без кардинальних дій

Росія використовує тактику ядерних погроз, схожу на ту, яку вже не один рік застосовує Північна Корея. Захід, ймовірно, буде застосовувати ту ж стратегію, що використовувалася до КНДР: ізоляція, санкції, та відсутність кардинальних дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

За словами експерта, РФ використовує таку ж тактику, як у Північної Кореї. Кім Чен Ин і його батько неодноразово погрожували світу ядерною зброєю, а також запускали балістичні ракети в напрямку Японського моря, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів і попереджаючи міжнародне співтовариство не намагатися вирішити корейське питання військовим шляхом.

"Росія фактично встала на одну сходинку розвитку з Північною Кореєю, тож її сприйматимуть так само, як і КНДР", - зазначив Розумний.

Політичний експерт згадав політику Заходу щодо Північної Кореї, яка полягала у максимальній ізоляції та санкціях, однак при цьому не було здійснено радикальних спроб вирішити ситуацію. Із Росією, ймовірно, ситуація розвиватиметься в тому ж руслі.

"Були такі спроби, як здійснював Трамп у період свого першого президентства: спроби налагодити контакти, провести переговори, запропонувати певний обмін ("ви нам ядерну боєголовку – ми вам трішки рису"). З Росією ситуація переходить приблизно в ту саму площину", - додав він.

'РФ сприймають, як КНДР': експерт назвав відповість Заходу на ядерні погрози Путіна
Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому політичний експерт Максим Розумний оцінив імовірність ядерного удару Росії по Україні:

Ядерний удар РФ по Україні - прогнози

Нагадаємо, колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертував, розповів, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ядерні сили були приведені в повну бойову готовність. Офіцер також спростував твердження про застарілість російської ядерної зброї, заявивши, що арсенал країни є величезним та повністю боєздатним.

Також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав "безвідповідальними" дискусії про можливе повернення Україні ядерної зброї як запобіжника від майбутніх воєн. Він заявив, що це "абсолютно безвідповідальні міркування" людей, які не розуміють реальності і не відчувають відповідальності за свої слова.

Як повідомляв Главред, Росія може продовжити завдавати удари по Україні міжконтинентальними балістичними ракетами та навіть здійснити ядерний удар, заявив військовий експерт Олег Катков. Він зазначив, що РФ може використовувати комплекси "Іскандер" або ракети Х-102 із ядернимии боєголовками.

Читайте також:

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ядерна зброя ядерний удар ядерна загроза Максим Розумний війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є системи ППО": Зеленський зробив заяву щодо протидії новим ракетам РФ

"Є системи ППО": Зеленський зробив заяву щодо протидії новим ракетам РФ

20:59Україна
Трамп обрав спецпредставника по Україні: наскільки зросли шанси на мир - деталі

Трамп обрав спецпредставника по Україні: наскільки зросли шанси на мир - деталі

20:32Україна
Імовірність переговорів із РФ: в ОП відповіли на запитання щодо "заморозки війни"

Імовірність переговорів із РФ: в ОП відповіли на запитання щодо "заморозки війни"

20:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну - Reuters

Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну - Reuters

Гороскоп на завтра 28 листопада: Левам - вся удача світу, Скорпіонам - несподіванка

Гороскоп на завтра 28 листопада: Левам - вся удача світу, Скорпіонам - несподіванка

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти двох дівчат

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти двох дівчат

Ведучий "Поля чудес" психанув і вибіг під час шоу

Ведучий "Поля чудес" психанув і вибіг під час шоу

Чим відрізняються зображення чоловіка з собакою: треба знайти 3 відмінності за 17 секунд

Чим відрізняються зображення чоловіка з собакою: треба знайти 3 відмінності за 17 секунд

Останні новини

20:59

"Є системи ППО": Зеленський зробив заяву щодо протидії новим ракетам РФ

20:54

Що подарувати татові на Новий рік: варіанти на будь-який смак

20:49

Актриса з Маріуполя підтримала війну і вихваляє Путіна та РФВідео

20:32

Трамп обрав спецпредставника по Україні: наскільки зросли шанси на мир - деталі

20:30

Олександр Пономарьов розкрив правду, чому не їздив із концертами в РФ

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовУкраїна вдарить ATACMS по «жирних» цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – Снєгирьов
20:21

Імовірність переговорів із РФ: в ОП відповіли на запитання щодо "заморозки війни"

20:17

Багато хто даремно цього не робить: чому потрібно вивертати джинси під час прання

20:08

Новорічні салати з "золотими" яйцями: взимку різко зросте ціна на важливий продукт

20:08

США тиснуть на Київ: у Reuters розкрили, до чого закликають Україну

Реклама
20:01

Водії спантеличені через новий дорожній знак: до чого тут хом’яки

19:54

Історичне підвищення податків в Україні: кому та коли доведеться платити більше

19:50

Графіки вимкнення світла на 28 листопада: як довго не буде електроенергіїФото

19:36

Пропонував більше зброї Києву: ЗМІ про кандидата Трампа на посланця по Україні

19:33

Глобальне торжество сказу в РосіїПогляд

19:29

"РФ сприймають, як КНДР": експерт назвав відповість Заходу на ядерні погрози ПутінаВідео

19:20

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів новини компанії

19:09

Мороз, сніг та дуже сильний туман: синоптики оголосили штормове попередження

18:55

В Україні рекордно зростуть податки: в уряді зробили гучну заяву і назвали терміни

18:42

Впливає на смак: як правильно зберігати каву – хитрість, про яку мало хто знає

18:24

На Київстар ТБ з’явилася відреставрована стрічка "Колір граната" режисера Параджанова

Реклама
18:18

"Настав складний період": що передбачатиме "мирна угода" з РФ - експерт

18:17

Обвал до 120 за долар: рубль летить у прірву, а в РФ лякають "дедоларизацією"

18:09

Популярному українському шоумену відмовили у відстрочці - що сталося

18:06

ЄС затвердив бюджет на 2025 рік: скільки мільярдів євро виділили Україні

18:05

Зеленський назвав імовірні терміни вступу України до Євросоюзу

17:43

Стоятиме в рази довше: що потрібно зробити, щоб ялинка не обсипалася

17:36

Логістика ворога під прицілом: експерт пояснив, як ЗСУ зривають плани армії РФ

17:18

Є 5 пунктів з Плану перемоги, які приведуть до перемоги у 2025 році - Єрмак

17:09

"Жорстокі бої": РФ збирає резерви на півдні, полковник ЗСУ назвав напрямок

16:57

"Відправна точка": у Зеленського назвали головну умову початку переговорів із РФ

16:55

"За ним прийдуть санітари": що буде з Путіним і РФ у разі ядерного удару - РозумнийВідео

16:50

Україну накриє густий туман та ожеледиця: у 13 областях підвищений рівень небезпеки

16:50

РФ накопичила ракети Х-101 та "Іскандер": ГУР попередило про можливу масовану атаку

16:26

Багато водіїв помиляються: чи потрібно вмикати поворотник на кільці

16:00

Що потрібно говорити у ніч на Різдво: як можна ворожити у цей день

15:52

Росіяни застосували нову тактику на фронті: в ЗСУ розповіли, що змінилось

15:51

"Ідея фікс Москви": експерт оцінив загрозу удару РФ ядерною зброєю по УкраїніВідео

15:47

На що росіяни перетворили Бахмут: військовий розкрив ситуацію

15:40

Через масовані обстріли Росії по Україні: ООН скликає екстрене засідання

15:32

Тютюнові корпорації провалюють законопроєкт Мінфіну про підвищення акцизів — експерт розрив змову лобістів

Реклама
15:30

Господині будуть у захваті: найшвидший спосіб розморозити м'ясо

15:20

Навіщо француженки вішають прищіпку на душ

15:20

Чоловіка Собчак назвали "хтивим": що сталося

15:04

Чому цього дня не можна прибирати після полудня - прикмети 28 листопада

14:51

Десятки тисяч жертв агресії РФ: ЗМІ назвали кількість загиблих українських військових

14:44

Більшість здивується: чому не варто ставити пральну машину у ванній кімнаті

14:21

Удар "Орєшніком" по Дніпру: у Reuters розкрили, чим небезпечна ракета для України

14:09

Арешт акцій Київстару можуть зняти, у компанію прийдуть американські інвестиції, - ЗМІ з посиланням на джерела в США

13:53

Гороскоп на завтра 28 листопада: Левам - вся удача світу, Скорпіонам - несподіванка

13:48

Що означають білі трикутники по краях дороги: нова розмітка для водіїв

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти