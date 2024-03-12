ЗСУ знищили штурмову групу на Херсонщині: Гуменюк розкрила виснажливу тактику РФ

Війська окупантів намагаються вирівняти лінію фронту та відновити втрачені позиції, зазанчила наталія Гуменюк.

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Окупанти зазнають невдач на лівобережжі Херсонської області / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські війська зменшили кількість штурмів на лівобережжі Херсонської області через зниження морально-психологічного стану серед окупантів. Росіяни не можуть знайти належну мотивацію для солдат, щоб відправляти у штурми. Про це повідомил начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ми вже бачили там абсолютно різні контингенти - від елітних десантно-штурмових підрозділів до звичайних мобілізованих нещодавно, не дуже підготовлених. Або тих, хто становить основу "м’ясних штурмів" на кшталт підрозділу "Шторм-z". Використовуються різні типи підготовленості військ", - розповіла вона.

За її словами, тактика ворога залишається практично незмінною - штурмові групи висуваються вперед без бронетехніки та на виснаження ведуть вогневе ураження українських підрозділів в ручний спосіб.

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"Ми при цьому дуже серйозно надаємо підтримку нашим підрозділам артилерійським вогнем і роботою FPV-дронових підрозділів, які дають дуже гарний результат, тому що навіть при дуже малій концентрації особового складу, наприклад, силами до відділення штурмував противник минулу добу, а втрати ворога в районі Кринок становили до 15 осіб. Фактично вся штурмова група залишилася там", - зазначила речниця.

Гуменюк підкреслила, що окупантам не дає спокою південне сухопуття. Війська РФ намагаються вирівняти лінію фронту. Вони використовують погодні умови та більшу кількість особового складу, щоб відновити свої позиції на Оріхівському напрямку.

"Так само, як на Херсонському напрямку, не використовуючи бронетехніку, ворог продовжує штурмові дії на лівому березі. Але за вчорашню бойову добу їм вдалося провести лише один штурм", - додала вона.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, після захоплення Авдіївки для російських окупантів найбільш важливими стають напрямки Часового Яру у Донецькій області та Куп'янська у Харківській області. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Часів Яр є основним об'єктом через його транспортне значення та важливість як домінуючої висоти.

Також спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ситуація на фронті значно змінилась. Українським військовим вдалося зупинити інтенсивність просування окупаційних військ, але про повну зупинку російського наступу ще рано говорити.

Крім цього, російські окупанти не готують "ударний кулак" для прориву на Таврійському напрямку, там кількість їхніх військ залишається в основному незмінною. Замість цього вони здебільшого проводять заміщення існуючих сил, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

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