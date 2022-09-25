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Путін хоче завершити війну до 15 липня, але на своїх умовах - Жданов

25 вересня 2022, 22:37

Кремль хоче змусити Україну погодитись з вимогами РФ.

Путін хоче завершити війну до 15 липня, але на своїх умовах - Жданов
Путін хоче завершити війну до 15 листопада / Колаж фото УНІАН, Главред

Російський диктатор Володимир Путін хоче закінчити війну і зробити він це планує до 15 листопада. Але він не розглядає варіант програшу РФ, він переконаний, що до цього часу Україна нібито "капітулює" та "погодиться" на вимоги РФ. Так вважає військовий експерт Олег Жданов.

Саме для цього Путін екстрено проводить мобілізацію в РФ.

"Росія не може зібрати мільйон людей для мобілізації в найкоротші терміни. За моїми оцінками, це триватиме до весни. Вони його збиратимуть. Перші 300 тисяч вони до листопада або до кінця року мобілізують. Хоча Росія чомусь орієнтується на 15 листопада. Є інформація, що нібито до 15 листопада Путін хоче закінчити війну. Але в його розумінні закінчення війни - це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах РФ", - сказав Олег Жданов.

Путін хоче, аби Україна погодилась з "втратою" територій та визнала їх "російськими". До того однією з умов може стати "відмова від вступу в НАТО". Однак навіть це не врятує Україною від повторного нападу Путіна та намагань окупувати всю державу.

"Ми стали професійною армією західного типу. Підготовка особового складу та зброя відрізняються. А тому ті люди, яких сюди прижене РФ стануть жертвами цієї війни. Чим більше вони людей приженуть, тим більше втрат у них буде", - додав Жданов.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олег Жданов
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