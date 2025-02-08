Путін готує наступальну операцію на весь 2025 рік: що відомо про цілі РФ

На жаль, ворогу вистачить сил і засобів для того, щоб проводити наступальні дії.

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Ведеться підготовка до можливих наступальних дій РФ / Колаж: Головред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Що сказав Гетьман:

Причина зниження інтенсивності бойових дій - підготовка до наступальних дій з боку РФ

Окупанти готують наступальну операцію — від пів року до 9 місяців

Все виглядає так, що російські окупанти готуються до можливих наступальних дій навесні цього року — орієнтовно наприкінці березня — на початку квітня. З цим і пов’язане зниження інтенсивності бойових зіткнень на лінії фронту з боку агресорів, вважає військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Головна причина зниження інтенсивності бойових дій на лінії фронту з боку противника — це не виснаження російської армії, а все-таки її підготовка до можливих наступальних дій навесні цього року. Орієнтовно вони плануються на кінець березня — початок квітня. Російські окупанти готують тривалу наступальну операцію — від пів року до 9 місяців, тобто практично на весь 2025 рік. І це попри інформацію про можливі мирні переговори", — розповів військовий аналітик в ефірі телеканалу FREEДOM. відео дня

Ворог прикладає зусиль для підготовки військ та тих підрозділів, що зазнали втрат, готуючись до наступальної операції. Окрім цього, за словами Гетьмана, противник хоче накопичити техніку та привести її у бойовий стан.

"Тому вірити в те, що Сили оборони України так сильно побили противника, що він не в змозі проводити далі бойові дії, було б дуже оптимістичним перебільшенням. У них як було більш ніж півмільйона людей на лінії фронту, так практично і залишилося. Хоча так, цього року й наприкінці минулого почався від’ємний баланс не тільки по техніці, а й по живій силі, тобто вони втрачають більше, ніж можуть поставити. Але їм вистачить сил і засобів для того, щоб проводити наступальні дії. Тому, як на мене, саме з цим пов’язане зниження їхніх наступальних дій на фронті зараз", — резюмував Олексій Гетьман.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред писав про те, що російська армія активізувала бойові дії на Краматорському та Торецькому напрямках. Водночас біля Часового Яру ворог потрапив у засідку, втративши бронетехніку та живу силу.

Водночас аналітики DeepState підтвердили успіх ЗСУ в Курській області. Так, українські військові досягли успіху в районі населеного пункту Черкаська Конопелька, що розташований у Суджанському районі Курської області РФ.

Окрім цього, ЗСУ вибивають ворога з Харківщини. Захопити Дворічну на Харківщині окупантам не вдається, ворогу не дають закріпитися.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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