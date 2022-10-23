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Путін готовий закидати Україну тілами, контрнаступ ЗСУ пригальмувався - Жданов

23 жовтня 2022, 04:00

Російські окупанти відновили спроби наступу на Лиман.

Мобілізація в РФ, російські військові, Олег Жданов
Путін готовий закидати Україну тілами мобілізованих / Колаж фото ua.depositphotos.com, Главред

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області розвивається не з такою швидкістю, як хотілося. Також пригальмувався наступ на харківському напрямку. Російський диктатор Володимир Путін намагається перекрити "дірки" мобілізованими окупантами. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Російські окупанти відновили спроби наступу на Лиман.

"Ситуація на Херсонщині не така оптимістична, як могло здатися. Так, це так. До того ж, як бачите, ми суттєво пригальмували і на харківському напрямку. Більш того, за даними Інституту вивчення війни, російські війська відновили спроби наступу на Лиман. Ситуація дуже складна", - сказав Жданов.

Він зазначив, що зараз вирішальним є те, яка сторона першою накопичить резерви. Путін вже перекинув на фронт достатню кількість "гарматного м'яса".

"Судячи з того, що росіяни вже роблять окремі спроби наступу, вони накидали туди дуже багато резервів, і яка їхня якість – нікого не хвилює", - додав Жданов.

Експерт стверджує, що до 1 березня глава Кремля хоче мобілізувати 1 мільйон осіб.

"Путін готовий, як в 1941-му році закидати нас тілами з гвинтівками, в сталевих шоломах, але буде битися до останнього росіянина", - сказав Жданов.

Ситуація в Херсонській області

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ звільнять правобережжя Херсонської області та окупований Херсон. Однак на українські війська очікують труднощі, оскільки війська РФ налагодили логістику і активно забезпечують своє угруповання на даному напрямку. Згідно з прогнозом Жданова, Херсон може бути звільнено протягом місяця.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що захоплений військами Росії Херсон залишила значна частина населення. Окупанти переодягаються в цивільний одяг і селяться в залишених будинках. Російські загарбники готуються до вуличних боїв.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав, що Росія залишає Херсон.

Окупанти забирають із собою крадене майно та документи. До понеділка повинні виїхати і торговельні мережі РФ.

Інші новини:

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