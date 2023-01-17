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"Путін – це сучасний Гітлер, йому пора готуватися до труни" – Данілов

17 січня 2023, 11:57
Секретар Радбезу порівняв Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.
Олексій Данилов, Володимир Путін
Олексій Данилов жорстко висловився на адресу Володимира Путіна / УНІАН, Reuters

Президенту РФ Володимиру Путіну потрібно "до труни готуватися, а не до виборів", заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"А що стосується російського суспільства - у мене завжди виникає питання: "а де воно?". Путін просто знищив російське суспільство. Там немає сьогодні ніяких свобод. Ви не можете навіть свою думку вголос вимовляти. Якщо у вас якась інша думка, ви повинні написати, що є агентом якоїсь іншої цивілізації, тимчасово перебуваєте в Росії", - сказав він в ефірі Суспільного.

Секретар Радбезу також порівняв Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

"Гітлер зобов'язав євреїв носити зірку Давида. Так [Путін] робить те саме. Путін - це сучасний Гітлер. І там ніякого громадянського суспільства не існує. Це люди, які з ранку до вечора живуть телебаченням. [...] Дивіться, ніяких виборів в Росії вже давно немає. І коли ми говоримо "вибори", потрібно розуміти, про яке тлумачення йдеться", – додав Данілов.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Читайте більше:

Володимир Путін Олексій Данілов війна Росії та України
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