Путін думає, що знайшов спосіб "вирішення проблеми в Україні" – Фейгін

Глава Кремля на фоні подій у світі міг побачити вигідну для себе ситуацію, яка, на його думку, допомогла б йому вийти "сухим з води".

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Путін думає, що знайшов спосіб "вирішення проблеми в Україні", каже Фейгін/ колаж: Главред, фото: скрін

Російський диктатор Володимир Путін бачить для себе вигоду у війні між ХАМАСом та Ізраїлем. Країна-агресорка Росія може також сама провокувати конфлікти у різних точках світу, щоб таким чином відволікти увагу від України. У той же час глава Кремля може запропонувати своє посередництво у вирішенні цих конфліктів в обмін на те, щоб інші держави змусили Київ домовлятися з Москвою.

Путін тільки у такому варіанті розвитку подій бачить спосіб вийти з ситуації з війною в Україні. Він може "гратися" з конфліктами у різних куточках світу, тому що він не має іншого виходу. Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін, повідомляє "Обозреватель".

"Він не може перемогти в Україні, заявити, що "тепер ми знову друзі, давайте домовимося, як ми далі житимемо". Для нього це спосіб вирішення проблеми України. Він воює 20 місяців і чого він досяг? 19% окупованої території та хибна перспектива утримання цієї території. Це робиться вимушено. У тому сенсі, що саме такий перебіг подій створює для нього передумови вдалого виходу із цієї ситуації. Відносно вдалого. Змусити мир домовитися з ним та залишити йому ці території, ці 19%. Але продовження цього конфлікту невідомо до чого призведе", – зазначив Фейгін. відео дня

За його словами, провокування Росією світового глобального конфлікту в різних точках, зокрема на Близькому Сході, відволікає увагу від України. При цьому Путін може спробувати запропонувати своє посередництво у вирішенні цих конфліктів. За словами Фейгіна, глава Кремля може сказати: "А давайте я посередником виступлю, загашу цей конфлікт, а ви змусите Київ домовитися зі мною".

"Це типово путінська розводка. Він же каже: "У нас є мирний план, я і заручниками можу зайнятися" і ще чимось. Це явний прокид у бік того, що він вважає себе здатним керувати цими процесами в умовах численних криз, де він має свої ключі. Стосовно ХАМАСу та Ірану, очевидно, він має ключі. Для нього це союзники, і в цьому питанні він може ними керувати", – сказав російський правозахисник.

Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко спрогнозував кроки Путіна. За словами Фесенка, Путін може готувати серію терактів або нові регіональні конфлікти.

Нагадаємо, генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун розкрив, наскільки Захід готовий до розпаду РФ. Поки що Захід не робить нічого, щоб запобігти розпаду РФ – Ягун пояснив, що відбуватиметься із Росією.

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