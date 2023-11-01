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Серія терактів або нові регіональні конфлікти: Фесенко спрогнозував кроки Путіна

Альона Вороніна
1 листопада 2023, 03:30
Захід повинен серйозно думати, як відповідати російському диктатору Путіну, адже той уже може планувати нові збурення у світі.
Владимир Путин, Владимир Фесенко
На Заході мають серйозно думати, як відповідати Путіну, зазначає Фесенко/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Точно невідомо, чи країна-агресорка Росія та її спецслужби причетні до нинішньої ситуації на Близькому Сході. Але зрозуміло, що загострення війни між Ізраїлем та Сектором Газа і загалом ситуація в арабському світі вигідні Кремлю.

Російський диктатор Володимир Путін може готувати нові кроки для поширення не тільки антиізраїльських, а й антиамериканських і в широкому сенсі антизахідних настроїв. Тому Захід повинен бути до цього готовим і серйозно думати, як відповідати російському диктатору. Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

У відповідь на запитання, чи можна ситуацію на Близькому Сході і в Україні вважати певною відправною точкою до розвитку гібридної війни РФ проти Заходу, експерт відповів, що це припущення, яке зараз не можна ні довести, ні спростувати.

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"Хтось вважає, що це пов’язані події, хтось – ні, але важливо, що Байден такий зв’язок побачив. Але цей зв’язок у широкому сенсі політологічний, бо в обох цих війнах ми бачимо схожі методи. Чи причетна до цього Росія та її спецслужби, ми точно не знаємо. Але про всяк випадок треба бути готовими, тому що все, що відбувається навколо Ізраїлю, в Секторі Газа і в арабському світі загалом відповідає інтересам Росії", – зазначив Фесенко.

Він наголосив, що якщо глава Кремля почав грати на хаотизацію міжнародних відносин, то це виклик Заходу, адже такі дії спрямовані як проти США, так і проти Заходу в цілому.

"Адже це збурення не тільки антиізраїльських, але й антиамериканських та в широкому сенсі антизахідних настроїв. Якщо це так, то може бути якась нова – наприклад, спроба організувати серії терактів або ж почати нові регіональні конфлікти, які б своїм підґрунтям мали збурення світу проти Заходу", – сказав експерт.

Фесенко наголосив, що Захід повинен розуміти, з якими викликами він може зіткнутися. Тому західним країнам потрібно або жорстко попереджувати Путіна, або готуватися до відповіді на гібридну війну.

"До речі, те саме стосується і диверсій проти газопроводів та інших комунікацій. Тому на Заході мають серйозно сприймати ці загрози і готуватися до нових атак і думати, як на них відповідати Путіну. Але чи думають вони про це, я не знаю", – підсумував експерт.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Раніше генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун розкрив, наскільки Захід готовий до розпаду РФ. Поки що Захід не робить нічого, щоб запобігти розпаду РФ – Ягун пояснив, що відбуватиметься із Росією.

Також Ягун розповів, хто із оточення Путіна може його підставити. Коли починає відчуватися провал авторитарного лідера такого рівня, як Путін, всі втікають, як щурі, зазначив Віктор Ягун.

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