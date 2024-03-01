Путін "марить" Києвом і захопленням України: Бадрак розповів, як розбити його "плани"

Україна має посилити свої можливості для того, щоб країна-агресорка Росія припинила зазіхання на територію держави, сказав військовий експерт Валентин Бадрак.

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Великий удар по Путіну змусить його повернути назад - Бадрак / Колаж: скріншот YouTube, УНІАН

Україні потрібно добитися руйнування окупаційних військ і технологічного відриву від Росії, щоб у Москві припинили "думати" про захоплення українських територій. Про це заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Під час чату на Главреді у відповідь на запитання читача про те, які мають бути обставини, щоб Путін припинив "марити Новоросією, лівобережжям і Києвом", експерт сказав, що для цього потрібно добитися руйнування російської армії.

Щоб мета була досягнута, слід забезпечити технологічний відрив від Росії.

"Тільки одна обставина змусить Путіна повернути назад - великий удар по ньому. Руйнування армії та військово-політичного керівництва - це те, що може зробити свою справу. Для цього потрібно підвищити технологічність української армії і створити технологічний відрив від Росії. Цей відрив забезпечить нам стримування того реваншизму, який обов'язково буде в Росії і після Путіна", - наголосив Валентин Бадрак.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що навесні 2022 року Росія "пропонувала" Україні так званий мир "в обмін" на Крим і втрату суб'єктності держави. Київ рішуче відмовився від таких "умов".

У ГУР назвали прізвища головних призвідників "Майдану-3" проти України. Зокрема, йдеться про Владислава Суркова та Сергія Кирієнка, який вважається куратором окупованих територій української держави.

Україна 2024 року отримає винищувачі F-16, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, потрібно працювати над тим, щоб захистити повітряний простір від російських військових літаків, авіабомб і ракет.

Дивіться відео, в якому Валентин Бадрак розповів, як розбити плани Путіна:

Відео:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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