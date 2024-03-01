Путін "марить" Києвом і захопленням України: Бадрак розповів, як розбити його "плани"

Україні потрібно добитися руйнування окупаційних військ і технологічного відриву від Росії, щоб у Москві припинили "думати" про захоплення українських територій. Про це заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.
Під час чату на Главреді у відповідь на запитання читача про те, які мають бути обставини, щоб Путін припинив "марити Новоросією, лівобережжям і Києвом", експерт сказав, що для цього потрібно добитися руйнування російської армії.
Щоб мета була досягнута, слід забезпечити технологічний відрив від Росії.
"Тільки одна обставина змусить Путіна повернути назад - великий удар по ньому. Руйнування армії та військово-політичного керівництва - це те, що може зробити свою справу. Для цього потрібно підвищити технологічність української армії і створити технологічний відрив від Росії. Цей відрив забезпечить нам стримування того реваншизму, який обов'язково буде в Росії і після Путіна", - наголосив Валентин Бадрак.
Війна Росії проти України
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що навесні 2022 року Росія "пропонувала" Україні так званий мир "в обмін" на Крим і втрату суб'єктності держави. Київ рішуче відмовився від таких "умов".
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Дивіться відео, в якому Валентин Бадрак розповів, як розбити плани Путіна:
Відео:
Хто такий Валентин Бадрак
Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.
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