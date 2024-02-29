УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Прорив РФ вглиб України: генерал Ходжес назвав нові загрози на війні

Юлія Закрепа
29 лютого 2024, 08:08
Російська армія зараз перебуває "у крихкому та слабкому стані", що будь-які серйозні просування її військ неможливі.
Прорив РФ вглиб України: генерал Ходжес назвав нові загрози на війні
Генерал США розповів про загрози в Україні / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, УНІАН

Генерал-лейтенант, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес зазначив, хоч Росія святкує взяття Авдіївки Донецької області, "ніби це Сталінград", але країна-агресорка перебуває наразі у крихкому становищі.

З його слів, "успіх" в Авдіївці коштує РФ великих втрат. Втім, Москва надалі виснажує свою економіку й армію заради незначних успіхів на фронті. Втім, російська армія зараз перебуває "у крихкому та слабкому стані", що будь-які серйозні просування її військ неможливі, передає "NV".

"Можливо, через кілька місяців вони (росіяни - Ред.) зможуть наступати потужніше в якомусь із напрямків. Але я просто не бачу, що вони здатні нині на великий прорив на велику відстань. Я кажу про так званий оперативний маневр. У них є лише здатність продовжувати тотальне виснаження власних сил задля обмежених результатів. Я передбачаю, що вони надалі намагатимуться це робити", - наголосив американський генерал.

відео дня

Ходжес наголосив, що шукав докази наявності в загарбників великих бронетанкових зʼєднань, які можна було підтягнути на фронт зараз. Втім, не знаходив. Він також закликає не довіряти "жодній з цифр, які показують потужність російської армії".

"Знаєте, за часів Радянського Союзу я був лейтенантом у Західній Німеччині, ми весь час хвилювалися. Ми завжди чули про великі оперативні маневрені групи Червоної армії, які зможуть прорватися і пройти 50-100 км, щоб завдати удару по цілях в нашому тилу. Нині я не бачу жодних доказів цього. От банально не бачу. Хіба що раптом є багато техніки, яку вони приховали і яка перебуває в хорошому стані? Але це малоймовірно. Адже, щоб використовувати цю техніку, потрібно постійно десь тренуватися на ній", - розповів Ходжес.

Нагадаємо, що колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес оцінив, чи зможе РФ вести війну ще п'ять років. За його словами, мирні переговори не цікаві країні-агресору, оскільки у Путіна є глобальні цілі. Йдеться не лише про повне знищення України, а й про крах НАТО.
Бен Ходжес сказав, що повинен зробити Захід, щоб у 2024 році Україна отримала перемогу. Україна могла здобути перемогу над агресором Росією ще в минулому році, проте Захід не ухвалив потрібних рішень, сказав американський генерал Бен Ходжес.

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії Бен Ходжес новини України
Реклама

Головне за день

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак

08:30 Ексклюзиви
Лише за лютий - 11 бортів: ЗСУ знищили ще один літак окупантів

Лише за лютий - 11 бортів: ЗСУ знищили ще один літак окупантів

08:16 Україна
Шпигунство, диверсії та війна у космосі: у Німеччині описали сценарій атаки на НАТО

Шпигунство, диверсії та війна у космосі: у Німеччині описали сценарій атаки на НАТО

07:33 Світ
Всі головні новини

Популярне

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон 25389

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон

Гороскоп Таро на березень 2024: Терезам - рішення, Скорпіонам - заздрісники, Стрільцям - прибуток 12407

Гороскоп Таро на березень 2024: Терезам - рішення, Скорпіонам - заздрісники, Стрільцям - прибуток

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв розкрив подробиці особистого життя 8398

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв розкрив подробиці особистого життя

Карма наздогнала: Зірковий десант Кремля потрапив під обстріл 6760

Карма наздогнала: "Зірковий десант" Кремля потрапив під обстріл

Останні новини

08:46

Гороскоп на завтра 1 березня 2024: Тельці - вам все по плечу, Козерогам - проблеми з грошима

08:45

Чи був конфлікт між Зеленським і Залужним: Буданов розповів деталі

08:30

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракЕксклюзив

08:16

Лише за лютий - 11 бортів: ЗСУ знищили ще один літак окупантів

08:08

Прорив РФ вглиб України: генерал Ходжес назвав нові загрози на війні

Виплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березняВиплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березня
07:33

Шпигунство, диверсії та війна у космосі: у Німеччині описали сценарій атаки на НАТО

06:51

Прикривали відхід основних сил: загинули воїни 73-го морського центру спецоперацій

06:10

Про загрозу вторгнення БілорусіПогляд

05:50

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба за 11 секунд знайти шприц

Реклама
05:30

Військовий пояснив, чому ЗСУ потрібні дрони на 1000 км не в першу чергуВідео

04:48

Навіщо потрібна сіль для посудомийної машини: нюанси використання

04:32

Є три каталізатора для розвалу РФ: Гудименко назвав найбільш робочий

03:50

Загроза найгіршого сценарію на фронті: полковник ЗСУ відреагував на заяву Борреля

03:10

"Є проблеми": сержант ЗСУ сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронівВідео

02:30

Козловський розповів, як його покійний батько оцінив конфлікт з Кондратюком

01:30

Сопілкар з Kalush Orchestra висловився про перемогу alyona alyona та Jerry Heil

01:03

Як зберігати макарони: дівчина показала спосіб, щоб вони не розсипалися по шафі

00:35

У Зеленського зробили заяву щодо "звернення" Придністров'я до Росії

28 лютого, середа
23:37

ЗСУ ліквідували "вражаючу" кількість літаків РФ: Ігнат розкрив наслідки "літакопаду"

23:14

Після розповіді про інвалідність: боксер Узєлков переніс операцію

Реклама
22:44

"Бавовна" буде квітнути: ГУР анонсувало неприємні сюрпризи для окупантів

22:27

Зеленський зустрівся з Санду: зробив заяву щодо Придністровʼя

22:06

Мільйон дронів, які літають роєм: майор ЗСУ розкрив плани Заходу щодо УкраїниВідео

21:29

За Красногорівку під Марʼїнкою пройшли важкі бої: ЗСУ відбили село у росіян

21:20

Сподіваюся, зможете пробачити: співачка LP вибачилася за подяки фанам РФ і худі з триколорів

21:15

ЄС прийняв "надважливе" рішення: остаточно схвалили надання Україні 50 млрд євро

21:11

Країна НАТО дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії

20:38

Бронювання, е-повістки та відстрочка: у ВР розглянули ключові питання мобілізації

20:19

4 мільярди доларів допомоги: в США знайшли джерело фінансування для України

20:14

"Офіційно розлучилися": екс-капітан "Динамо" розповів про розрив з дружиною

20:11

Прилетів HIMARS: в РФ ниють про удар по 155-й бригаді, командир окупантів поранений

20:03

У Молдові зробили заяву про Придністров'я, а у РФ зібралися говорити з Путіним

19:33

"Шанс закінчити війну": Туреччина хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

19:24

Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону: що вирішили

19:22

Китайський гороскоп на 29 лютого: що треба починати, щоб зловити удачу

19:13

Війська НАТО в Україні "вже не табу": FT дізналася подробиці пропозиції Макрона

19:12

Які 3 помилки робить більшість з нас під час прибирання: мало хто про це здогадується

19:10

Якщо дати команду "фас!", то сидіти будуть усіПогляд

18:54

Америка може схилити Україну до переговорів: сержант ЗСУ про можливі рішення

18:48

Сезон "м’ясних штурмів": Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра

Реклама
18:37

Карма наздогнала: "Зірковий десант" Кремля потрапив під обстріл

18:21

Придністров'я не виправдало очікувань Кремля: ГУР про "звернення про захист" до РФ

18:20

Як Росія може "працювати" з Придністров'я: у ЗСУ назвали один з варіантів

18:17

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв розкрив подробиці особистого життя

18:17

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли

17:59

Основна ціль росіян: полковник ЗСУ попередив про загрозу для 2 населених пунктів

17:55

5 найкорисніших порад, які змусять дім пахнути свіжістю: господиня розповіла секретВідео

17:32

У РФ за наказом тітки з "Дому-2" крадуть вінки Навального для могили Пригожина

17:28

Польща планує повністю закрити кордон з Україною: Туск анонсував "болісне" рішення

17:24

Ветеринар назвав 5 тварин, яких він ніколи б не завів в якості домашніх вихованцівВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти