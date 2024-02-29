Прорив РФ вглиб України: генерал Ходжес назвав нові загрози на війні

Російська армія зараз перебуває "у крихкому та слабкому стані", що будь-які серйозні просування її військ неможливі.

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Генерал США розповів про загрози в Україні / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, УНІАН

Генерал-лейтенант, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес зазначив, хоч Росія святкує взяття Авдіївки Донецької області, "ніби це Сталінград", але країна-агресорка перебуває наразі у крихкому становищі.

З його слів, "успіх" в Авдіївці коштує РФ великих втрат. Втім, Москва надалі виснажує свою економіку й армію заради незначних успіхів на фронті. Втім, російська армія зараз перебуває "у крихкому та слабкому стані", що будь-які серйозні просування її військ неможливі, передає "NV".

"Можливо, через кілька місяців вони (росіяни - Ред.) зможуть наступати потужніше в якомусь із напрямків. Але я просто не бачу, що вони здатні нині на великий прорив на велику відстань. Я кажу про так званий оперативний маневр. У них є лише здатність продовжувати тотальне виснаження власних сил задля обмежених результатів. Я передбачаю, що вони надалі намагатимуться це робити", - наголосив американський генерал. відео дня

Ходжес наголосив, що шукав докази наявності в загарбників великих бронетанкових зʼєднань, які можна було підтягнути на фронт зараз. Втім, не знаходив. Він також закликає не довіряти "жодній з цифр, які показують потужність російської армії".

"Знаєте, за часів Радянського Союзу я був лейтенантом у Західній Німеччині, ми весь час хвилювалися. Ми завжди чули про великі оперативні маневрені групи Червоної армії, які зможуть прорватися і пройти 50-100 км, щоб завдати удару по цілях в нашому тилу. Нині я не бачу жодних доказів цього. От банально не бачу. Хіба що раптом є багато техніки, яку вони приховали і яка перебуває в хорошому стані? Але це малоймовірно. Адже, щоб використовувати цю техніку, потрібно постійно десь тренуватися на ній", - розповів Ходжес.

Нагадаємо, що колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес оцінив, чи зможе РФ вести війну ще п'ять років. За його словами, мирні переговори не цікаві країні-агресору, оскільки у Путіна є глобальні цілі. Йдеться не лише про повне знищення України, а й про крах НАТО.

Бен Ходжес сказав, що повинен зробити Захід, щоб у 2024 році Україна отримала перемогу. Україна могла здобути перемогу над агресором Росією ще в минулому році, проте Захід не ухвалив потрібних рішень, сказав американський генерал Бен Ходжес.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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