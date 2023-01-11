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"Нехай живуть у РФ": Зеленський висловився щодо позбавлення громадянства нардепів ОПЗЖ

11 січня 2023, 17:44
Президент прокоментував процедуру позбавлення громадянства чотирьох народних депутатів.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Українці, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського громадянства, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нехай живуть в Росії", - підкреслив він в ході прес-конференції з главами Литви та Польщі у Львові в середу.

При цьому глава держави відповів на питання преси про те, яких рішень щодо позбавлення українського громадянства чекати попереду на тлі недавньої припинення громадянства чотирьох народних депутатів України, включаючи Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Говорячи про те, на якій підставі відбувалася процедура позбавлення громадянства зазначених осіб, він зазначив, що "частина зазначених осіб його позбавлена саме через наявність громадянства інших держав у відповідності з законодавством і згідно з Конституцією України".

Водночас він зазначив, що не може розголошувати всіх деталей, якими СБУ забезпечують безпеку в Україні.

"Наше завдання, щоб всі люди, які сьогодні мають подвійне або потрійне громадянство, включаючи громадянство РФ і які мають політичний або духовний вплив на нашу державу - щоб всі ці люди обов'язково мали громадянство одне - РФ, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай з цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, це абсолютно справедливо", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський своїм указом позбавив громадянства України чотирьох колаборантів і держзмінників. Йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ренату Кузьміна.

Український гарант зазначив, якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і дії влади будуть відповідними.

Нагадаємо, що у вересні держзраду Віктора Медведчука було передано росіянам в обмін на захисників Маріуполя. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися всього 188 героїв "Азовсталі" і Маріуполя. Вісім з них були поранені під час російського теракту в Єленівці.

Читайте більше:

Володимир Зеленський Віктор Медведчук російське громадянство
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