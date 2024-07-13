Пропалює навіть метал: на фронті набирає обертів "гаряча зброя" - Forbes

Нові боєприпаси наділені унікальними можливостями і ефективно працюють з малими безпілотниками.

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На фронті почали активніше використовувати нову "гарячу зброю" / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБР, скрін з відео

Українські військові почали використовувати новий тип зброї для безпілотників, який може пропалити навіть метал - терміт. Про це йдеться у статті Forbes.

Гарячий терміт, який застосовують у боях, складається із суміші оксиду заліза та алюмінію. Він горить через те, що в іржі міститься кисень і він сильніше притягується до алюмінію, ніж до заліза. Досягаючи температури близько 4000F, термітна реакція має тенденцію розплавляти все, чого торкаються.

Терміт, на відмінну від інших видів зброї, має бути дуже близько до цілі ураження. Саме тому термітні гранати AN-M14 армії США більше належать до класу засобів руйнування, ніж до зброї, і використовуються для "пошкодження, знерухомлення або знищення транспортних засобів, систем озброєння, укриттів чи боєприпасів". Невеликий дрон чудово підходить для доставки таких гранат до об'єкта знищення.

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Поєднання безпілотників і терміта - потужна комбінація, оскільки точне доставлення дрона може спрямувати терміт саме туди, де він матиме найбільший ефект.

Україна зараз в процесі посилення атак безпілотників на російські нафто- і газосховища та електропідстанції. Тому новий тип "гарячого озброєння", найімовірніше, буде використовуватися все частіше.

Особливо актуально це для українських сил тому, що росіяни встановлюють металеві клітки навколо об'єктів критичної інфраструктури, які тепер навряд чи зможуть зупинити українців.

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Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Повідомляється також, що ворог просунувся біля Воздвиженки, Юр'ївки, у Роздолівці та Новоселівці Першій у Донецькій області.

Раніше армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.

Напередодні стало відомо, що армія країни-агресора Росії не припиняє спроб провести активні дії біля населених пунктів Терни та Ямполівка, що на Донеччині. Однак, нещодавній розгром усієї техніки ускладнив ситуацію для ворога.

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