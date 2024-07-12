Втратили усю техніку: в армії РФ патова ситуація на одному з напрямків Донеччини

Після тотального розгрому техніки ворожі угруповання вдаються до іншої тактики, однак вона не приносить їм успіху.

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На Лиманському напрямку, внаслідок спроб просунутись вперед, ворог втратив чимало техніки / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Армія країни-агресора Росії не припиняє спроб провести активні дії біля населених пунктів Терни та Ямполівка, що на Донеччині. Однак, нещодавній розгром усієї техніки ускладнив ситуацію для ворога.

Як розповів командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр Дмитро в етері "Еспресо", наразі його бригада виконує завдання саме на Лиманському напрямку. Ворог там намагається просунутись вперед вже декілька місяців, але з березня - успіхів в окупантів немає.

Російські війська на цьому напрямку отримали гідну відповідь від українських оборонців і зазнали великих втрат. Наразі ЗСУ намагаються втримати зайняті позиції та укріпити їх, щоб і надалі успішно знищувати ворога.

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Провал вже 4 місяць не зупиняє ворога і окупаційні сили все ще намагаються провести активні дії, але у них все ще нічого не виходить. Станом на зараз, українські захисники спостерігають невелике накопичення з боку ворога, однак є один нюанс.

"Противник намагався зробити прорив і просунутися на техніці, але втратив усю техніку. Окупанти перейшли до тактики малих груп. Наразі їм й цього не вдається, оскільки ми їх знищуємо", - наголосив командир.

Що таке 60-та окрема механізована Інгулецька бригада? 60-та окрема механізована Інгулецька бригада (60 ОМБр) — з'єднання механізованих військ сухопутних військ ЗС України. Створена після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована. Восени 2022 року вела бої на Херсонському напрямку, взимку — під Бахмутом, пише Вікіпедія.

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Раніше стало відомо, що російські окупанти змістили основну інтенсивність активних наступальних дій з міста Часів Яр на Торецький напрямок. Однак, ворог продовжує обстрілювати місто.

Нагадаємо, армія РФ не тільки не виконує поставлені плани із захоплення територій України, а й з'ясувалось, що в травні та червні 2024 року середньодобові втрати країни-агресора Росії вбитими і пораненими зросли до максимальних за увесь час. повномасштабного вторгнення в Україну показників.

Напередодні повідомлялось, що Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад та військову техніку і вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки.

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