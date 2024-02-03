'Пройдемо, пофіксимо': рекордна кількість користувачів обвалила 'Дію' - Федоров

В "Дії" збільшили потужності в 5 разів перед навідбором на Євробачення порівняно з минулим роком, але навіть цього не вистачило перед масштабною хвилею трафіку.

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"Дія" не впоралась з напливом фанатів Євробачення 2024 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот

В суботу, 3 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2024. Активне голосування за переможця Нацвідбору у застосунку "Дія" призвело до збою у роботі платформи. Про це повідомила "Дія" в Telegram та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

О 20:30 лінії для голосування відкрили, а о 21:20 закрили через технічні неполадки, спричинені перевантаженням сервісу. Відновити роботу "Дії" поки не вдалося. У зв'язку з цим, "Дія" повідомила, що "голосування буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024".

Міністр цифрової трансформації зазначив, що у "Дії" збільшили потужності в 5 разів порівняно з минулим роком, але навіть цього не вистачило перед масштабною хвилею трафіку.

відео дня

"Сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, - 15 000 запитів", - прокоментував Федоров.

Представники "Дії" вибачилися перед користувачами за створені незручності і пообіцяли провести детальний аналіз ситуації та внести організаційні зміни, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати", - додав Федоров.

Голосування за переможця Національного відбору на Євробачення 2024 триватиме до 19:00 4 лютого. Результати оголосять після 19:00 того ж дня.

Нацвідбір на Євробачення 2024

Нагадаємо, ввечері 3 лютого відбувся Національний відбір на Євробачення 2024. 11 артистів показали свої конкурсні номери та боролися за право представити Україну на Євробаченні 2024 у Швеції. Ведучими нацвідбору були Тимур Мірошниченко, співачка Юлія Саніна та комік Василь Байдак.

Виступи учасників Нацвідбору були записані напередодні, проте голосування за переможця було проводили в прямому ефірі. Зауважимо, що цього року трансляцію вперше перекладали мовою жестів.

Як повідомляв Главред, через наплив охочих проголосувати за переможця у застосунку "Дія" система дала збій. Організатори Національного відбору на Євробачення-2024 прийняли рішення показати повтор виступів фіналістів завтра, 4 лютого, після чого оголосять переможця. Глядачі матимуть можливість голосувати за своїх фаворитів протягом майже доби до 19:05 4 лютого.

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