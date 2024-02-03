Сурдоперекладачка "Євробачення-2024" підкорила соцмережі

Глядачі Національного відбору Євробачення 2024, який відбувся 3 лютого, змогли насолодитися не тільки пісенним шоу, а й чудовою роботою сурдоперекладачки.
На себе дівчина, яка паралельно вела шоу для слабочуючих людей, звернула увагу буквально під час першого ж номера. Разом із Русланою вона практично відтанцювала весь номер і стала однозначним фаворитом українського глядача.
Тішила всю аудиторію - Катерина Заботкіна. Саме вона відповідала за адаптацію пісень.
Українські користувачі традиційно відреагували мемами та постами в соціальних мережах.
Продюсер Ігор Кондратюк також звернув увагу на талановиту перекладачку:
На відео - запальні танці перекладачки:
Користувачі ділилися мемами:
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль заспівала на фіналі Нацвідбору на міжнародний конкурс Євробачення 2024. Співачка вийшла в дуже незвичайному образі. На ній були прості джинси, чорна водолазка і темний піджак, недбало накинутий на плечі. Крім того, завжди елегантна Тіна Кароль вийшла на сцену без грама макіяжу на обличчі, а також з пучком на голові.
Раніше також Андрій Данилко у фіналі Нацвідбору Євробачення 2024 заявив, що він вперше публічно говоритиме українською мовою.
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