Сурдоперекладачка "Євробачення-2024" підкорила соцмережі

Дівчина відпрацювала шоу не гірше за самих зірок Національного відбору.

https://glavred.net/stars/surdoperevodchica-evrovidenie-2024-pokorila-socseti-10538777.html Посилання скопійоване

Сурдоперекладачка підкорила соціальні мережі / Колаж Главред, фото Instagram/katrincare

Глядачі Національного відбору Євробачення 2024, який відбувся 3 лютого, змогли насолодитися не тільки пісенним шоу, а й чудовою роботою сурдоперекладачки.

На себе дівчина, яка паралельно вела шоу для слабочуючих людей, звернула увагу буквально під час першого ж номера. Разом із Русланою вона практично відтанцювала весь номер і стала однозначним фаворитом українського глядача.

Тішила всю аудиторію - Катерина Заботкіна. Саме вона відповідала за адаптацію пісень.

відео дня

Зірка сурдоперекладу Катерина / Фото katrincare / Instagram

Українські користувачі традиційно відреагували мемами та постами в соціальних мережах.

Продюсер Ігор Кондратюк також звернув увагу на талановиту перекладачку:

На відео - запальні танці перекладачки:

Користувачі ділилися мемами:

Українці закохалися в сурдоперекладачку / Скріншот Twitter

Меми про су рдоперекладачку

Меми про сурдоперекладачку / Скриншот Twitter

Меми про сурдоперекладачку / Скриншот Twitter

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль заспівала на фіналі Нацвідбору на міжнародний конкурс Євробачення 2024. Співачка вийшла в дуже незвичайному образі. На ній були прості джинси, чорна водолазка і темний піджак, недбало накинутий на плечі. Крім того, завжди елегантна Тіна Кароль вийшла на сцену без грама макіяжу на обличчі, а також з пучком на голові.

Раніше також Андрій Данилко у фіналі Нацвідбору Євробачення 2024 заявив, що він вперше публічно говоритиме українською мовою.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.