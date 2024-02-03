Нацвідбір Євробачення 2024: дивитися онлайн-трансляцію та всі виступи

Хто представлятиме Україну на Євробаченні дізнаємося сьогодні.

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Євробачення 2024 нацвідбір дивитися онлайн / скріншот Суспільне

Сьогодні о 18:00 почалась трансляція фіналу Національного відбору на Євробачення-2024.

11 артистів покажуть свої конкурсні номери та боротимуться за право представити Україну на Євробаченні 2024 у Швеції.

Ведучі нацвідбору на Євробачення Тимур Мірошниченко, співачка Юлія Саніна та комік Василь Байдак.

Дивитися онлайн трансляцію нацвідбору на Євробачення 2024

Нацвідбір на Євробачення можна подивитися також на:

на телеканалі Суспільне Культура;

сайті Суспільне Культура;

на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";

на сайті Євробачення в Україні;

у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТВ" і канал Суспільне Культура HD.

У якому порядку виступають артисти в нацвідборі на Євробачення 2024

Євробачення 2024 нацвідбір / скріншот

1. Yaktak - Lalala

2. Ingret - Keeper

3. Nazva - Slavic English

4. Anka - "Палала"

5. Drevo - Нескінченний ланцюг

6. alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

7. Melovin - Dreamer

8. Skylerr - Time is running out

9. Ziferblat - Place I Call Home

10. Ягоди - Цунамия

11. Nahaba - Glasses

Де і коли голосувати в нацвідборі на Євробаченні 2024

Українці зможуть обрати переможця нацвідбору на Євробаченні 2024 в онлайн-режимі та проголосувати в "Дії".

Голосування відкриють одразу після виступу всіх учасників.

Також переможця обиратимуть Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець .

Журі Євробачення 2024 / скріншот

Хто виступатиме у фіналі нацвідбору на Євробаченні 2024

Організатори нацвідбору запросили:

Руслану,

TVORCHI,

Kalush Orchestra,

Jamala,

VERKA SERDUCHKA,

Тіну Король,

Анастасію Димид і Світлану Тарабарову,

Дмитра Шурова з усіма фіналістами Нацвідбору-2024.

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