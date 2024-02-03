Нацвідбір Євробачення 2024: дивитися онлайн-трансляцію та всі виступи

Сьогодні о 18:00 почалась трансляція фіналу Національного відбору на Євробачення-2024.
11 артистів покажуть свої конкурсні номери та боротимуться за право представити Україну на Євробаченні 2024 у Швеції.
Ведучі нацвідбору на Євробачення Тимур Мірошниченко, співачка Юлія Саніна та комік Василь Байдак.
Дивитися онлайн трансляцію нацвідбору на Євробачення 2024
Нацвідбір на Євробачення можна подивитися також на:
- на телеканалі Суспільне Культура;
- сайті Суспільне Культура;
- на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";
- на сайті Євробачення в Україні;
- у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТВ" і канал Суспільне Культура HD.
У якому порядку виступають артисти в нацвідборі на Євробачення 2024
1. Yaktak - Lalala
2. Ingret - Keeper
3. Nazva - Slavic English
4. Anka - "Палала"
5. Drevo - Нескінченний ланцюг
6. alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
7. Melovin - Dreamer
8. Skylerr - Time is running out
9. Ziferblat - Place I Call Home
10. Ягоди - Цунамия
11. Nahaba - Glasses
Де і коли голосувати в нацвідборі на Євробаченні 2024
Українці зможуть обрати переможця нацвідбору на Євробаченні 2024 в онлайн-режимі та проголосувати в "Дії".
Голосування відкриють одразу після виступу всіх учасників.
Також переможця обиратимуть Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець .
Хто виступатиме у фіналі нацвідбору на Євробаченні 2024
Організатори нацвідбору запросили:
- Руслану,
- TVORCHI,
- Kalush Orchestra,
- Jamala,
- VERKA SERDUCHKA,
- Тіну Король,
- Анастасію Димид і Світлану Тарабарову,
- Дмитра Шурова з усіма фіналістами Нацвідбору-2024.
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