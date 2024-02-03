Євробачення-2024: Україна не змогла визначити фаворита - коли буде результат

Сьогодні ввечері відбувся Національний відбір учасника на Євробачення, яке 2024 року відбудеться в Мальме, Швеція, сьомого, дев'ятого та одинадцятого травня. Чарівний концерт, сповнений емоційних виступів і неочікуваних відмов, показували онлайн - його запис відбувся в суботу.
Голосування глядачів і членів зіркового журі відбувалося в прямому ефірі сьогодні. Глядачі могли віддати свій голос за улюбленого учасника через застосунок "Дія". Однак у лічені хвилини після відкриття голосування система через наплив охочих дала збій.
Після завершення трансляції концерту кандидати на участь у Євробаченні-2024 від України разом із журі, Андрієм Данилком, Джамалою та Сергієм Танчинцем, і ведучими зібралися у сховищі, де й провели імпровізоване пост-шоу.
Конкурсанти поділилися історіями про себе і свої номери, журі висловили свої враження від Нацвідбору-2024. У прямому ефірі ведучий Тімур Мірошниченко оголосив, що вони очікують, що "Дія" відновить роботу. Але дива не сталося.
Організатори Національного відбору на Євробачення-2024 ухвалили безпрецедентне рішення - завтра, 4 лютого, покажуть повтор виступів фіналістів Нацвідбору, після чого буде оголошено переможця, який поїде на Євробачення від України. За своїх фаворитів глядачі зможуть голосувати майже добу, до 19:05 4 лютого, коли голосування буде закрито.
Дивіться номер Дмитра Шурова (Pianoбой) і фіналістів Нацвідбору-2024 - "Попурі пісень Володимира Івасюка":
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