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Євробачення-2024: Україна не змогла визначити фаворита - коли буде результат

Анна Підгорна
3 лютого 2024, 22:56
Питання про те, хто поїде від України на Євробачення-2024, залишилося відкритим.
Євробачення-2024
Нацвідбір провалився - коли оголосять конкурсанта від України на Євробачення-2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Сьогодні ввечері відбувся Національний відбір учасника на Євробачення, яке 2024 року відбудеться в Мальме, Швеція, сьомого, дев'ятого та одинадцятого травня. Чарівний концерт, сповнений емоційних виступів і неочікуваних відмов, показували онлайн - його запис відбувся в суботу.

Голосування глядачів і членів зіркового журі відбувалося в прямому ефірі сьогодні. Глядачі могли віддати свій голос за улюбленого учасника через застосунок "Дія". Однак у лічені хвилини після відкриття голосування система через наплив охочих дала збій.

Після завершення трансляції концерту кандидати на участь у Євробаченні-2024 від України разом із журі, Андрієм Данилком, Джамалою та Сергієм Танчинцем, і ведучими зібралися у сховищі, де й провели імпровізоване пост-шоу.

Конкурсанти поділилися історіями про себе і свої номери, журі висловили свої враження від Нацвідбору-2024. У прямому ефірі ведучий Тімур Мірошниченко оголосив, що вони очікують, що "Дія" відновить роботу. Але дива не сталося.

Організатори Національного відбору на Євробачення-2024 ухвалили безпрецедентне рішення - завтра, 4 лютого, покажуть повтор виступів фіналістів Нацвідбору, після чого буде оголошено переможця, який поїде на Євробачення від України. За своїх фаворитів глядачі зможуть голосувати майже добу, до 19:05 4 лютого, коли голосування буде закрито.

Дивіться номер Дмитра Шурова (Pianoбой) і фіналістів Нацвідбору-2024 - "Попурі пісень Володимира Івасюка":

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