Історичний момент: alyona alyona та Jerry Heil підірвали сцену Нацвідбору своїм номером

Дует виступив у фіналі Національного відбору і почув думку журі.

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alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria" / Колаж Главред, фото скріншот

Дует Jerry Heil і alyona alyona виступили з піснею "Teresa & Maria" в ефірі національного відбору на конкурс Євробачення 2024.

За словами Джамали, цей номер - це історичний момент, адже вперше два учасники об'єдналися і створили номер спеціально для конкурсу.

"Може я помиляюся, але це історичний момент для "Євробачення", коли дві топові артистки об'єдналися. Ви зробили пісню дуже якісну. У неї крутий куплет, приспів. Єдине, тут є тема релігії, а з нею потрібно бути обережно", - сказала Джамала.

Дивитися виступ артисток можна тут

Нагадаємо, раніше букмекери визначили ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2024. З абсолютним відривом від решти учасників - з імовірністю 54% - перемогу пророкують дуету Jerry Heil і alyona alyona з піснею "Teresa & Maria". На другому місці опинився співак Melovin із треком "Dreamer" - 17%. Трійку фаворитів замикає Anka - пісня "Палала" може принести їй перемогу на Національному відборі з імовірністю у 8%.

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