Провал штурму РФ під Лисичанськом: ЗСУ відбили атаку, ворог відступив з втратами

Бійці ЗСУ відбили ворожу атаку на Донбасі / УНІАН

Збройні сили України продовжують протидіяти вогневому впливу противника на Донецькому напрямку, розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Як йдеться у вечірньому зведенні, опублікованому в Facebook, ворог основні зусилля зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка.

При цьому окупанти РФ закріплюються на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки і Рай-Олександрівки. Намагається заповнити втрати.

У Генштабі зазначили, що на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.

При цьому підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу за підтримки загонів Росгвардії веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

"Наші воїни зупинили наступ в напрямку південної околиці Лисичанська, завдали ворогу втрат і змусили відступити. Для відновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії противника поблизу Борівського українські захисники також зупинили", - додали в Генштабі.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Україні ставлять перед собою завдання захоплення чотирьох українських міст.

Загарбники РФ постараються найближчим часом захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

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