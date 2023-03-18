Провал ракетного терору: РФ не переламає ситуацію новими ударами – ГУР

Ракетні удари російських окупантів по інфраструктурних об'єктах вже не зможуть докорінно змінити ситуацію, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Від ракетного терору ра**сти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився з тих пір, як почався, хоч цей інструмент залякування і далі використовується", - підкреслив він в ефірі національного телемарафону.
Водночас представник ГУР уточнив, що розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками противника.
"Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні. Вони використовують "Шахеди", але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає дійсно мало", - зазначив він.
Разом з тим він звернув увагу на дефіцит "Калібрів", "Іскандерів" і "Кинджалів", якими РФ вже не зможе собі дозволити "засипати Україну".
"Так, застарілого ракетного озброєння в РФ ще багато. Особливо коли мова йде про С-300 - це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжі та інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла і сьогодні докорінно вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе", — додав Юсов.
Нагадаємо, 9 березня російські окупанти протягом доби здійснили пуск десятків ракет різного базування, 34 з яких були знищені і ще 8 не досягли своїх цілей.
Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед-136", половина яких була збита.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначає, що інтенсивність ракетних ударів російських окупантів і шкода від них для України неминуче падатиме, а ефективність систем ППО-зростатиме. Для пересічного українця тенденція з російськими ракетними ударами по Україні буде позитивною, каже Жданов.
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