Вижив тільки один, інші – під завалами: ЗСУ успішно знищили групу вагнерівців на Луганщині

Знищення групи ПВК "Вагнера" підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Збройні сили України знищили базу вагнерівців, яка була розташована в Кадіївці (Стаханов) на окупованій частині Луганської області.
Найманці ПВК "Вагнера" облаштували собі базу на місцевому стадіоні. Інформацію про її знищення підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Згідно з даними української розвідки, вижив лише один вагнерівець, усі інші загинули під завалами, каже Гайдай.
"Вчора (9 червня – ред.) зробили наші військові такий потужний удар в Стахановому по центру, де перебували вагнерівці. За нашими даними, тільки один вижив", – розповів очільник Луганської ОВА.
Раніше про знищення бази повідомляв у Facebook СтратКом ЗСУ, оприлюднивши відео, як палає стадіон.
Кадіївку загарбники окупували ще у 2014 році.
Раніше журналіст Роман Бачкала повідомляв, що в Кадіївці на окупованих територіях Луганської області спалахнула пожежа на базі "вагнерівців".
Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі. Окупанти рушили вперед на Бахмутському напрямку, проте отримали по зубах від українських воїнів і відступили із втратами.
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