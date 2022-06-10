Вижив тільки один, інші – під завалами: ЗСУ успішно знищили групу вагнерівців на Луганщині

ЗСУ успішно знищили групу вагнерівців на Луганщині/ Скрін з відео, УНІАН

Збройні сили України знищили базу вагнерівців, яка була розташована в Кадіївці (Стаханов) на окупованій частині Луганської області.

Найманці ПВК "Вагнера" облаштували собі базу на місцевому стадіоні. Інформацію про її знищення підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Згідно з даними української розвідки, вижив лише один вагнерівець, усі інші загинули під завалами, каже Гайдай.

"Вчора (9 червня – ред.) зробили наші військові такий потужний удар в Стахановому по центру, де перебували вагнерівці. За нашими даними, тільки один вижив", – розповів очільник Луганської ОВА.

Раніше про знищення бази повідомляв у Facebook СтратКом ЗСУ, оприлюднивши відео, як палає стадіон.

Кадіївку загарбники окупували ще у 2014 році.

Раніше журналіст Роман Бачкала повідомляв, що в Кадіївці на окупованих територіях Луганської області спалахнула пожежа на базі "вагнерівців".

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі. Окупанти рушили вперед на Бахмутському напрямку, проте отримали по зубах від українських воїнів і відступили із втратами.

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